Qu’est ce qu’un Lead investor?

Le lead investor est souvent le principal investisseur dans la levée de fonds et peut être impliqué dans la négociation des termes de l’investissement et dans la structuration de la transaction.

Le lead investor joue souvent un rôle de mentor et de conseiller pour l’entreprise et peut également être impliqué dans la prise de décision stratégique de l’entreprise. En tant que principal investisseur, le lead investor peut avoir une influence significative sur la direction que prend l’entreprise et sur les décisions prises par ses dirigeants.

Il est important de noter que le lead investor n’est pas nécessairement le plus grand investisseur dans l’entreprise. En effet, il peut être choisi pour son expertise et son réseau de contacts plutôt que pour la taille de son investissement.