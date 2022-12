Qu’est ce qu’un LPA ou Limited Partner Agreement?

Un LPA, ou Limited Partner Agreement en anglais, est un accord conclu entre un fonds d’investissement et ses investisseurs limités. Un investisseur limité est un investisseur qui ne participe pas activement à la gestion du fonds et ne prend pas de décision stratégique concernant les investissements du fonds.

Le LPA définit les termes de l’investissement du fonds et les obligations et responsabilités des investisseurs limités envers le fonds. Il peut inclure des informations sur les frais d’investissement et de gestion, les modalités de distribution des bénéfices et les mécanismes de résolution de conflits.