Qu’est ce qu’un Non-disclosure agreement (NDA)?

Un Non-disclosure Agreement (NDA) ou accord de confidentialité, est un contrat par lequel une personne ou une entreprise s’engage à ne pas divulguer des informations confidentielles à des tiers. Un NDA peut être conclu entre deux entreprises, entre une entreprise et un employé ou entre une entreprise et un tiers.

Le NDA est généralement utilisé pour protéger les secrets commerciaux et les informations sensibles d’une entreprise, tels que les plans de développement, les inventions et les technologies en cours de développement. Il peut également être utilisé pour protéger les informations personnelles et les données sensibles de clients ou de partenaires.

Le NDA définit généralement les informations qui doivent être protégées et les conditions de divulgation de ces informations. Il peut également inclure des dispositions sur la durée de la protection et sur les mécanismes de résolution de conflits en cas de violation de l’accord.