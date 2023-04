Qu’est ce qu’un zero-click exploit?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Un zero-click exploit est une méthode d’exploitation de vulnérabilités informatiques qui ne nécessite aucune interaction de la part de l’utilisateur cible. Contrairement aux exploits traditionnels qui requièrent une action de l’utilisateur, comme cliquer sur un lien ou télécharger un fichier malveillant, les zero-click exploits sont capables d’exploiter une vulnérabilité sans aucune intervention de l’utilisateur.

Ces exploits sont souvent utilisés par les acteurs malveillants pour cibler des appareils mobiles, tels que des smartphones ou des tablettes, et peuvent permettre l’accès à des données sensibles, telles que des messages, des images, des vidéos et des fichiers audio. Les zero-click exploits sont considérés comme particulièrement dangereux car ils peuvent être exécutés de manière transparente sans que l’utilisateur ne s’en aperçoive, ce qui peut permettre aux attaquants de maintenir un accès furtif et persistant à l’appareil compromis.