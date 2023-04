Apparition d’un nouveau logiciel espion, utilisé lors d’écoutes de journalistes, politiques et représentant d’ONG.

Microsoft et le laboratoire de recherche canadien spécialisé en cybersécurité Citizen Lab ont signalé dans une note sur le blog de Microsoft Threat Intelligence, qu’un nouveau logiciel espion israélien utilisant la méthode zero-click exploits, et ressemblant à Pegasus aurait été utilisé pour cibler des journalistes et des personnalités politiques dans plusieurs pays.

Ce logiciel aurait été créé par QuaDream Ltd, une entreprise fondée par un ancien responsable militaire israélien et ancien membre de NSO Group, la société israélienne à l’origine de Pegasus. Il permet enregistrer les appels téléphoniques, prendre des photos et accéder aux fichiers de l’appareil, ainsi qu’aux données stockées à distance sur le cloud. Il dispose également d’une fonction d’autodestruction pour masquer sa présence.

QuaDream Ltd commercialise une plateforme baptisée REIGN aux gouvernements à des fins de maintien de l’ordre.

Citizen Lab a également identifié les emplacements des serveurs de QuaDream dans plusieurs pays, notamment la Bulgarie, la République tchèque, la Hongrie, le Ghana, Israël, le Mexique, la Roumanie, Singapour, les Émirats arabes unis et l’Ouzbékistan.