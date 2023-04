Qu’est ce qu’une Cloud Workload Protection Platform (CWPP)?

Le Cloud Workload Protection Platform (CWPP) est une plateforme de protection des charges de travail dans le cloud. Il s’agit d’une solution de sécurité qui permet de protéger les applications et les données stockées dans le cloud contre les menaces telles que les attaques de logiciels malveillants, les violations de données et les fraudes.

Le CWPP fournit une visibilité et un contrôle complets sur les charges de travail dans le cloud, ce qui permet aux entreprises de détecter et de prévenir les menaces avant qu’elles ne deviennent des problèmes critiques. Cette plateforme permet également de gérer les politiques de sécurité, de surveiller les activités des utilisateurs et de détecter les comportements anormaux.

Les fonctionnalités clés du CWPP incluent la protection des charges de travail, la détection des menaces, la gestion des politiques de sécurité, la conformité réglementaire et la visibilité et le contrôle centralisés. Les entreprises peuvent utiliser le CWPP pour protéger les charges de travail dans les environnements de cloud public, privé ou hybride.