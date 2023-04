Qu’est ce que le Control Objectives for Information and Related Technologies (CoBit)?

Le CoBiT (Control Objectives for Information and Related Technologies) est un cadre de référence développé par l’ISACA (Information Systems Audit and Control Association) pour aider les organisations à gérer et contrôler leurs systèmes d’information.

Le CoBiT fournit une série d’objectifs de contrôle, de processus et de bonnes pratiques pour la gestion des technologies de l’information (TI). Il est utilisé pour évaluer la maturité des processus de gestion des TI d’une organisation, ainsi que pour fournir des recommandations pour améliorer les processus.

Le cadre de référence CoBiT couvre plusieurs domaines clés de la gestion des TI, notamment la planification et l’organisation, l’acquisition et la mise en œuvre, la livraison et le support, ainsi que la surveillance et l’évaluation. Il permet également aux organisations de lier leurs objectifs métier aux objectifs de gestion des TI et de mesurer leur efficacité dans la réalisation de ces objectifs.