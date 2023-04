Qu’est ce qu’une série A, B, C, D, …?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Dans le contexte du financement des startups et des entreprises en phase de croissance, les termes « série A, B, C, D, E » font référence aux différentes étapes des levées de fonds. Chaque série de financement est destinée à répondre aux besoins spécifiques d’une entreprise en termes de croissance et de développement. Voici un aperçu des différentes étapes de financement :

La série A est généralement la première levée de fonds majeure pour une startup auprès d’investisseurs institutionnels, tels que les fonds de capital-risque. Les fonds levés lors d’un tour de série A sont généralement utilisés pour développer le produit ou le service, étendre l’équipe, financer la recherche et le développement, et soutenir la croissance initiale de l’entreprise. Les fonds levés lors d’un tour de série B sont généralement destinés à soutenir l’expansion du marché, la croissance de la base de clients, le développement de nouvelles fonctionnalités ou l’expansion géographique. Les fonds levés lors d’un tour de série C sont généralement utilisés pour élargir l’entreprise à l’échelle mondiale, financer des acquisitions, ou renforcer la position de l’entreprise sur le marché. Les fonds levés lors d’un tour de série D sont généralement utilisés pour une croissance supplémentaire, des acquisitions stratégiques ou pour préparer l’entreprise à une éventuelle introduction en bourse (IPO). La série E est une étape de financement rare et généralement réservée aux entreprises qui ont besoin de capitaux supplémentaires après les levées de fonds précédentes. Les fonds levés lors d’un tour de série E sont généralement utilisés pour soutenir une croissance continue, des acquisitions stratégiques ou pour renforcer la position de l’entreprise sur le marché avant une éventuelle sortie, comme une introduction en bourse ou une acquisition.

Chaque étape de financement est associée à des niveaux croissants de maturité de l’entreprise, des montants de financement plus importants et des valorisations plus élevées. Les investisseurs qui participent à ces différentes étapes de financement peuvent inclure des fonds de capital-risque, des fonds de private equity, des investisseurs providentiels, des family offices et des investisseurs institutionnels.