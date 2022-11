FRENCHWEB 500: quelles sont les nouveautés 2023?

Vous êtes nombreux à nous demander les prochaines dates du FW500, il était temps de vous répondre, l’élaboration de l’édition 2023 étant en cours.

En préambule, quelles années épiques! Si de nombreuses sociétés ont été portées pendant la crise du covid par une accélération de la digitalisation, d’autres ont vu leurs business ralentir, voire pour certaines s’arrêter. S’ensuit un mouvement de balancier économique, qui n’est pas sans impacter les acteurs de la tech, notamment par un assèchement du financement. Si les ajustements de voilures ont débuté dès le second trimestre 2022, la décélération se fait sentir avec les premières annonces de licenciements qui ne font que précéder un mouvement de correction, qui devrait être à son apogée en 2023.

Nous avions revu les années précédentes notre mode de calcul afin de mieux « photographier » l’instant et intégrer des sociétés qui réussissaient à développer une croissance rentable et pas seulement dopée aux stéroides des investisseurs. Autant vous dire que l’édition 2023 modifiera à nouveau les lignes, afin de faire ressortir le mieux possible les entreprises qui auront compté cette année, qu’elles soient dans la case Startup, Scale Up, Growth ou grands groupes, et ce afin de mieux refléter la richesse de l’écosystème FrenchTech.

Comme l’an passé, plus besoin de candidater, notre suivi des entreprises nourrit toute l’année le prochain palmarès qui sera divulgué le jeudi 6 février 2023. Si vous souhaitez nous informer de votre souhait d’y participer ou rejoindre le Club des entrepreneurs du FW500, vous pouvez le faire en répondant à ce formulaire.

Autre nouveauté, 2023 sera marquée par la création de Palmarès sectoriels (Retail, Healthcare, Fintech, …) dont les lauréats seront désignés via un vote des membres du Club des entrepreneurs du FW500. La promulgation de ces palmarès aura lieu tout au long de l’année à compter de mars 2023, autant d’opportunités de se retrouver et de mettre encore plus en avant les plus belles entreprises de notre écosystème.

Le Club des entrepreneur.es du FW500 c’est la communauté de tous les dirigeants et fondateurs de sociétés ayant été nommées au FW500 depuis sa création. Nous proposons pour l’an prochain de nombreux évènements pour se rencontrer et échanger sur les problématiques auxquelles nos entreprises sont confrontées. Vous pouvez également retrouver des prises de paroles de nos membres sur FRENCHWEB.FR lors de partage d’expérience dans nos émissions, ou d’évangélisation sur de nouvelles tendances.