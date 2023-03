Qu’est ce qu’une Sprint Retrospective?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

La Sprint Retrospective est un événement clé de la méthode Scrum dans le cadre de la méthode agile. Il s’agit d’une réunion qui a lieu à la fin de chaque sprint, généralement d’une durée de deux à trois heures, pendant laquelle l’équipe de développement se réunit pour discuter de la manière dont le sprint s’est déroulé et pour trouver des moyens de s’améliorer pour le sprint suivant.

Le but de la Sprint Retrospective est de permettre à l’équipe de prendre du recul sur le sprint écoulé et d’identifier les améliorations possibles pour le prochain sprint. Cela permet d’encourager une culture de l’amélioration continue et de maintenir un environnement de travail sain et productif.

La Sprint Retrospective est animée par le Scrum Master, qui est responsable de guider l’équipe dans la discussion et de s’assurer que les points clés sont abordés. Pendant la réunion, l’équipe discute de ce qui a bien fonctionné, des défis rencontrés et des actions à prendre pour améliorer le processus de développement pour le prochain sprint.

Les étapes clés de la Sprint Retrospective sont :

Collecte des données : L’équipe se concentre sur la collecte de données objectives sur le sprint écoulé, par exemple en utilisant un tableau blanc ou un outil de gestion de projet pour noter les points positifs et négatifs. Analyse des données : L’équipe discute des données collectées et des raisons pour lesquelles les choses ont bien ou mal fonctionné. Planification des améliorations : L’équipe discute et décide des actions à prendre pour améliorer le processus de développement pour le prochain sprint. Rétrospective : L’équipe conclut la réunion en faisant un point sur ce qui a été discuté, les actions à prendre et en s’assurant que tout le monde est d’accord sur les prochaines étapes.

En résumé, la Sprint Retrospective est une réunion importante pour l’équipe de développement pour réfléchir sur ce qui s’est passé pendant le sprint écoulé, identifier les opportunités d’amélioration et mettre en place des actions concrètes pour le prochain sprint.