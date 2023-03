Qu’est ce qu’un Daily Scrum?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Le Daily Scrum, également connu sous le nom de « réunion quotidienne » ou « stand-up meeting », est une réunion de courte durée (généralement 15 minutes) qui a lieu tous les jours pendant le sprint dans le cadre de la méthode agile. Elle est souvent considérée comme l’un des événements les plus importants de la méthode Scrum.

Le but de la réunion quotidienne est de permettre à l’équipe de développement de synchroniser ses activités et de planifier les prochaines étapes pour atteindre les objectifs du sprint. Elle est également conçue pour encourager la communication, la collaboration et la transparence entre les membres de l’équipe.

Pendant la réunion, chaque membre de l’équipe de développement répond à trois questions simples :

Qu’est-ce que j’ai accompli depuis la dernière réunion ? Qu’est-ce que je prévois d’accomplir aujourd’hui ? Quels sont les obstacles qui pourraient m’empêcher d’atteindre mes objectifs ?

Le Daily Scrum est appelé « stand-up meeting » car les membres de l’équipe doivent se tenir debout pendant la réunion, afin de maintenir l’efficacité et de favoriser la brièveté de la réunion. Elle doit se tenir tous les jours à la même heure et dans le même lieu pour faciliter la planification de la journée de travail de chacun.

En résumé, le Daily Scrum est un élément clé de la méthode agile qui permet à l’équipe de développement de se synchroniser et de collaborer efficacement pour atteindre les objectifs du sprint.