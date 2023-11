Qui sont les 40 startups du FUTURE 40 2023?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

5eme édition du Future 40, un événement organisé par les équipes de STATION F visant à mettre en avant les 40 start-ups les plus prometteuses du campus. Cette nouvelle édition de cet événement a impliqué 200 entreprises présélectionnée par les 1000 startups que STATION F accueille chaque année.

La sélection des 40 start-ups se fait soigneusement en prenant en considération leurs résultats et leur niveau de développement. Cependant, cette édition du Future 40 présente une différence majeure par rapport aux années précédentes. Jusqu’à l’année dernière, seules les start-ups ayant levé 1 million d’euros ou plus étaient éligibles, mettant ainsi l’accent sur les entreprises au stade initial. Cependant, compte tenu de l’évolution rapide de la dynamique des investissements et de la diversité des entreprises deeptech, ce critère a été supprimé. Il s’agit donc de la première édition où toutes les entreprises au stade initial sont éligibles, quels que soient leurs financements.

Marwan Elfitesse, Head of Startups Programs & Business Services à STATION F, souligne l’importance du Future 40 en déclarant : « Le Future 40 représente depuis toujours les meilleures start-ups. En 2022, nous sommes devenus partenaire à long terme et avons commencé à investir dans certaines d’entre elles. Nous allons continuer de renforcer notre engagement pour les plus prometteuses sur le campus. »

Le Future 40 a déjà révélé des start-ups prometteuses au fil des ans, notamment des noms tels que DFNS, Big Blue, Interstellar Labs, Sifflet, Fintecture, 900.Care, et bien d’autres encore. En 2022, malgré les défis économiques, 28 des entreprises du Future 40 ont réussi à lever des fonds. La plus grande levée de fonds à ce jour a été réalisée par Fintecture, qui a obtenu 26 millions d’euros en novembre 2022.

Parmi les investisseurs majeurs, on retrouve des noms tels que Runa Capital, Accel Partners, HenQ, White Star Capital, Coinbase, EQT, RTP Global, et bien d’autres.

Voici la sélection 2023 du FUTURE 40 de STATION F. Félicitations aux lauréats!