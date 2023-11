FIGMA & ADOBE, ce n’est pas gagné / DS Automobiles intègre ChatGPT / Une idée pour Bercy.

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

La fusion de FIGMA par ADOBE voit se dessiner de nouvelles oppositions

Le scénario ne se déroule pas du tout comme l’aurait souhaité les dirigeants d’ADOBE qui font face à de nombreuses oppositions de la part des autorités de la concurrence, aux Etats Unis mais également en Europe et en Grande Bretagne. La Commission Européenne s’apprête à communiquer ses fortes réticences dans les prochains jours, pour ne pas dire son opposition.

L’accord trouvé entre les deux sociétés de 20 milliards de dollars, valorise Figma à environ 50 fois son revenu annuel récurrent, et représente le double de sa valorisation lors d’un tour de financement en 2021 et une multiplication par dix de sa valeur en 2019.

Figma est devenu en quelques années un acteur important du marché du design numérique avec des outils de conception offrant des performances souvent supérieures aux produits d’Adobe.

AI Pin : le badge vocal concurrent du smartphone ?

La start-up américaine HUMANE présent l’AI PIN, un assistant vocal équipé d’intelligence artificielle générative, semblable à une broche. Ce dispositif, qui a permis à l’entreprise de lever 230 millions de dollars, projette des images dans la paume de la main grâce à un projecteur laser. Son objectif est de remplacer les smartphones en éliminant la dépendance aux écrans. Malgré son potentiel “révolutionnaire”, le produit, vendu à 699 dollars plus un abonnement mensuel de 24 dollars, suscite des doutes quant à son intérêt et à sa viabilité commerciale.

L’AI Pin intègre ChatGPT d’OpenAI pour fournir des réponses aux utilisateurs, mais lors de sa présentation, il a montré certaines limites, comme des réponses inexactes. Il offre plusieurs fonctionnalités comme la traduction en temps réel, la synthèse de courriels et de messages, et la reconnaissance d’objets. Cependant, il est critiqué pour son manque d’applications et une proposition de valeur claire.

Fondée en 2018 par d’anciens employés d’Apple, Humane envisage de produire 100 000 unités de l’AI Pin, espérant capitaliser sur l’intérêt croissant pour l’IA générative et cherchant à établir une nouvelle plateforme dominante dans le secteur technologique. Malgré ces ambitions, l’absence d’une application phare et le manque d’une boutique d’applications limitent son potentiel. La start-up pourrait ajuster sa stratégie à l’avenir.

Une idée pour Bercy:

Le Japon propose de rendre les opérateurs de magasins d’applications comme Apple et Google responsables du paiement de la TVA pour les abonnements commercialisés par des développeurs étrangers.

Quand l’IA redéfinit le réel.

Une étude récente indique que les gens perçoivent les visages blancs créés par l’IA comme plus humains que les vrais visages. Ce phénomène ne s’applique pas aux personnes de couleur, suggérant un biais dans les algorithmes d’IA. Les résultats, publiés dans « Psychological Science », soulèvent des inquiétudes sur les implications dans l’usurpation d’identité et la perpétuation des préjugés sociaux.

Avis de tempête, les IA actuelles dépassent déjà les meilleurs modèles conventionnels

Google DeepMind a détaillé un modèle d’IA pour la prévision météorologique, nommé GraphCast. Ce modèle est plus précis que les meilleurs systèmes conventionnels pour les prédictions à trois à dix jours, marquant une première dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Victime de son succès, ou de ses coûts…

Sam Altman, de chez OpenAI, annonce une pause temporaire des nouvelles inscriptions à ChatGPT Plus. Cette décision fait suite à une hausse soudaine de l’utilisation après le devday, ayant dépassé la capacité actuelle de la plateforme.

Bill Gates prédit un avenir radieux aux agents IA personnalisés

Plutôt rare en ligne, BILL GATES consacre un nouvel article de son blog à l’IA : AI is about to completely change how you use computers. Il prédit que l’intelligence artificielle révolutionnera l’usage des ordinateurs et bouleversera l’industrie logicielle dans les 5 prochaines années. Selon lui, les applications actuelles, malgré leurs améliorations, demeurent limitées dans la personnalisation pour vraiment aider l’utilisateur.

Gates envisage un avenir où les utilisateurs communiqueront en langage naturel avec leurs appareils pour effectuer diverses tâches, grâce à des agents IA personnalisés. Ceux-ci seront capables de réaliser des travaux multiples et d’apprendre à partir des préférences de l’usager ; ils transformeront alors l’interaction avec les ordinateurs et modifieront profondément le secteur des solutions logicielles.

Bill souligne que ces agents seront très différents des bots actuels, car proactifs, polyvalents et évolutifs. Ils impacteront surtout la santé, l’éducation, la productivité, et l’industrie du divertissement. Cependant, il évoque aussi les défis techniques, de confidentialité et éthiques liés à leur déploiement.

Avis vérifiés.

Uber déploie de nouveaux outils pour identifier les utilisateurs aux États-Unis, tant pour son service de VTC que pour Uber Eats, qui donnent systématiquement de mauvaises évaluations ou retours dans le but d’obtenir des remboursements. Cette initiative vise à réduire les désactivations injustes de chauffeurs ou de restaurants par ces utilisateurs abusifs.

Soleil à l’horizon pour des logiciels de défense drones marins français

NAVAL, géant français de la Défense, franchit une étape importante en remportant un contrat significatif avec la marine des Émirats arabes unis. En effet, les logiciels de gestion de combat de Naval Group seront intégrés dans les futurs navires de la marine émiratie. Cette victoire marque une nouvelle réussite pour Naval Group à Abou Dabi. Tawazun, fonds souverain des Émirats chargé des acquisitions militaires, a notifié la Direction générale de l’armement (DGA) et Naval Group de l’attribution de ce contrat-cadre pour le National Combat Management System, un système crucial pour la gestion de combat au sein de la marine émiratie.

Par ailleurs, le groupe poursuit ses tests tactiques en Méditerranée du démonstrateur du SDAM (Système de Drone Aérien Marine) conçu avec Airbus Helicopters. Naval Group va enfin investir 140 millions d’euros à La Londe-les-Maures dans le Var, pour créer un centre d’excellence des drones, systèmes autonomes et armes sous-marines opérationnel en 2027 et y accueillir plus de 550 salariés du groupe, dont de nombreux ingénieurs et techniciens.

DS Automobiles intègre ChatGPT et le fait savoir

L’intégration de CHATGPT dans les véhicules DS3, DS4, DS7 et DS9 de DS AUTOMOBILES, marque du groupe Stellantis, est aujourd’hui effectif et fait inédit dans le secteur : la campagne de publicité lancée cette semaine auprès du public français pour ces modèles est avant tout orientée sur l’utilisation à bord des automobiles de la solution d’OpenAI.

Le système utilisé, baptisé DS IRIS SYSTEM, enrichit les capacités de reconnaissance vocale au sein des autos, bien au-delà des fonctionnalités traditionnelles telles que la navigation ou le contrôle des stations de radio. Le dispositif permet aux utilisateurs de poser des questions complexes et d’obtenir des réponses détaillées sur des lieux visités. La marque met l’accent sur l’aide au voyage apporté par ChatGPT, mais il est possible de faire inventer des histoires au système ou encore d’imaginer des recettes de cuisine. Prochain poids lourd du secteur automobile à proposer de l’IA générative au sein de ses véhicules : General Motors.

LES CHIFFRES DU JOUR, ceux de Grenoble, cœur battant de la Deeptech en Europe

GRENOBLE, surnommée la « Silicon Valley française », s’impose aujourd’hui comme un carrefour européen de la deeptech. Avec des financements record en 2023, Grenoble Alpes Métropole se classe 4e, à égalité avec Munich, pour les investissements de la deeptech pour notre continent, derrière Stockholm, Paris et Londres. Parmi les réussites notables, on retient la start up Verkor, qui a levé 2 milliards d’euros pour construire une gigafactory de batteries bas carbone. D’autres start ups grenobloises telles qu’Aledia, GreenWaves, Quobly et Renaissance Fusion ont également attiré des investissements significatifs, totalisant près de 148 millions d’EUR.

Grenoble se distingue par sa collaboration étroite entre recherche académique et industrie, avec des institutions renommées comme CEA-Leti et l’Université Grenoble Alpes. En outre, 7,6 % des emplois de la ville sont dans la R&D, le pourcentage le plus élevé en France. La ville attire aussi de grands acteurs technologiques comme Google et Apple. Ce dynamisme, couplé à l’intérêt croissant des investisseurs en capital-risque pour la deeptech, positionne Grenoble comme un acteur clé dans le paysage technologique européen.

PAYHAWK

Connectée à votre ERP ou votre logiciel comptable, Payhawk simplifie le quotidien des équipes Finance et mieux contrôler les frais professionnels. La plateforme offre un important gain de temps grâce à l'automatisation de la saisie comptable et des rapprochements bancaires, la personnalisation des workflows d'approbation, le suivi budgétaire en temps réel ou encore le calcul des émissions de CO2 des dépenses par carte. Payhawk compte parmi ses clients Vinted, Alma, Sorare, Flink, Babbel et La Rosée.

NOTION a dévoilé Q&A, un assistant IA capable de répondre aux questions en utilisant les informations contenues dans les fichiers et applications d’un utilisateur. Ce service fait partie de l’extension IA de Notion, proposée entre 8 et 10 dollars par utilisateur et par mois.



EXPERIENCES

Retrouvez toutes les informations disponibles sur les levées de fonds en France (actionnaires, chiffres d'activité, organigramme) dans la DATAROOM de FRENCHWEB.FR

Les levées de fond dans le monde:

CIVITAI, une plateforme où les utilisateurs partagent des modèles d’intelligence artificielle et des images créées par IA, y compris du contenu pornographique non consensuel de personnes réelles, a réussi à lever un financement en seed de 5,1 millions de dollars, avec en tête de tour le célèbre fonds d’investissement Andreessen Horowitz (a16z).

Blockchain.com, un service d’échange et de portefeuille de cryptomonnaies, a levé 110 millions de dollars lors d’un tour de financement de série E dirigé par Kingsway. Selon une source, cette levée de fonds s’est faite à une valorisation inférieure à la moitié des 14 milliards de dollars estimés au printemps 2022.

KHOSLA VENTURES est en train de lever trois nouveaux fonds : un fonds d’investissement en amorçage de 500 millions de dollars, un fonds de capital-risque (venture fund) de 1,6 milliard de dollars et un fonds de croissance (growth fund) de 900 millions de dollars. Ces montants dépassent ceux de leurs prédécesseurs respectifs, qui étaient de 300 millions, 1 milliard et 550 millions de dollars.

AIRBNB a fait l’acquisition de GamePlanner une startup spécialisée dans l’IA. la valeur de la transaction est estimée à un peu moins de 200 millions de dollars.

BYTEDANCE, la société mère de TikTok, a enregistré une hausse de plus de 40 % de son chiffre d’affaires avec 29 milliards de dollars au deuxième trimestre. Les marchés en dehors de la Chine représentent près de 20 % de son chiffre d’affaires total. Pour le premier semestre de 2023, le chiffre d’affaires de ByteDance a atteint environ 54 milliards de dollars.

YANDEX envisage de vendre l’intégralité de ses activités en Russie, y compris son moteur de recherche, au lieu des 51 % de participation initialement prévus. Cette décision fait suite aux pressions liées à la guerre en Ukraine et à l’implication de la Russie dans ce conflit.

RODNEY CLARK devient directeur monde de la distribution et des partenariats chez CISCO, à partir de janvier 2024. Il a passé plus de 20 ans chez Microsoft avec le poste de responsable Channel avant de quitter l’entreprise pour rejoindre la firme de machines industrielles Johnson Controls comme Directeur commercial.

Nomination de BENOIT HANCART, Responsable des relations institutionnelles France de Thalès Alenia Space, en tant que Président de SAFE Cluster, pôle de compétitivité en région Sud sur les filières Aéronautique & Spatial, Sécurité & Sûreté, Défense et Environnement, pour les 3 prochaines années. Claire-Anne Reix était présidente de SAFE depuis 2019.

SABRINA JAKSA rejoint AKENEO comme Chief People Officer. Elle a travaillé auparavant chez Funding Societies/Modalku, entreprise basée à Singapour opérant dans les plateformes de financement numérique pour les PME.

SEEDTAG, entreprise spécialiste de la publicité contexte nomme ERIC LEBEAU, Directeur financier et NICK TIMMS, Vice-président en charge de la stratégie. Ils intègrent la direction monde de Seedtag.

Au GROUPE M6, JULIEN SMADJA prend le poste Directeur général adjoint en charge du streaming et du digital. Il était jusqu’alors des DGA des activités digitales liées aux antennes TV. ALIX SAMBRONI, Directrice adjointe en charge des contenus 6 play pilote désormais les contenus streaming du groupe.

RYAN WYATT rejoint OPTIMISM, start up blockchain soutenue par Andreessen Horowitz, en tant que Chief Growth Officer. Wyatt a passé 8 ans à la tête du gaming chez YouTube, plateforme quittée cet été pour un autre projet de blockchain, Polygon Labs.

Olivier COUPIER est nommé Directeur Entrepreneuriat & Open Innovation d’EURASANTE.

Barbara LOPEZ rejoint la startup ALBERT en tant que Responsable Marketing & Communication.

PALO IT, cabinet international de conseil en innovation et transformation digitale des entreprises, annonce l’arrivée d’Isabelle Chevallier en tant que Chief Operating Officer (COO) et membre du COMEX.

Lancement de la 7e édition du GRAND PRIX ACF AUTOTECH par l’Automobile Club de France et l’ESSEC Automobile Club

L’Automobile Club de France, en collaboration avec l’ESSEC Automobile Club, a officiellement lancé l’appel à projets pour la 7e édition du prestigieux GRAND PRIX ACF AUTOTECH. Ce concours invite les startups les plus innovantes du secteur automobile à présenter leurs projets.

Le Village by CA Paris lance un programme d’incubation pour startups

Afin de répondre aux besoins des entrepreneurs, Le Village by CA Paris dévoile sa nouvelle offre d’incubation pour startups. Ce programme d’une durée d’un an vise à aider les porteurs de projets à concrétiser leurs idées, en les plaçant au centre de l’écosystème startup.

Les chiffres montrent que les entreprises bénéficiant d’un accompagnement ont 50 % de chances supplémentaires de survivre sur cinq ans. De plus, 42 % des startups échouent en raison d’une absence de besoin initial sur le marché.

Parmi les startups ayant bénéficié de cet accompagnement, on retrouve Liberkeys, Mube et Harfang Lab. Le programme combine masterclass, sessions de coaching, tables rondes et autres sessions collaboratives pour offrir une expérience unique.

Le calendrier prévoit le lancement des candidatures le 25 octobre, avec une clôture le 1er décembre. Le programme débutera officiellement le 16 janvier.

Depuis 2014, Le Village by CA Paris a accéléré plus de 500 projets et accompagné plus de 50 grandes entreprises et ETI.

Vous êtes un accélérateur, incubateur ou entreprise et vous souhaitez communiquer sur un programme d'aide aux entrepreneurs et startups? FRENCHWEB.FR vous proposer d'enregistrer gratuitement votre appel à projet en remplissant ce formulaire.

