Salesforce sous la pression des fonds d’investissements activistes pourrait supprimer à nouveau des emplois

Salesforce subit la pression d’un groupe d’investisseurs activistes, notamment le fonds Elliott Investment Management, Sachem Head et Third Point LLC, qui ont pris des participations dans l’entreprise et ont appelé à une réduction des coûts afin d’augmenter les marges bénéficiaires.

Cela a conduit Salesforce à annoncer en janvier 2022 la suppression de 10 % de ses effectifs, soit environ 8 000 employés, sa plus importante réduction d’effectifs jamais réalisée, ainsi que la fermeture de certains de ses bureaux aux États-Unis.

Salesforce Inc. envisage une nouvelle vague de suppressions d’emplois alors que l’entreprise continue de se concentrer sur l’amélioration de sa rentabilité, a déclaré le directeur des opérations Brian Millham.

Après des années d’embauche et de grandes acquisitions, l’entreprise de logiciels est désormais axée sur la rentabilité. La société de conseils Bain & Co., avec qui Salesforce travaille pour examiner la stratégie de l’entreprise, n’a pas encore fourni de recommandations finales.

Brian Millham, qui a rejoint l’entreprise en tant que 13e employé en 1999 et a été promu directeur des opérations l’année dernière, a incité ses employés à se rendre plus souvent au bureau, bien que Salesforces n’ait pas imposé de retour obligatoire au bureau.