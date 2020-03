Salto: M6 ouvre le capital de sa filiale Bedrock

Le groupe M6 a annoncé vendredi ouvrir le capital de sa filiale technologique Bedrock, qui développe la plateforme de distribution des contenus de la chaîne en ligne, du futur service Salto et d’autres diffuseurs européens. RTL Group, propriétaire allemand du groupe M6, va acquérir dans un premier temps 50% de la société, puis « le capital de Bedrock pourrait s’ouvrir à d’autres actionnaires », indique un communiqué de M6.

Cette plateforme de consultation de vidéos, qui permet également la gestion des comptes utilisateurs et l’affichage de publicités ciblées, a été développée en interne pour les besoins de la plateforme de télévision de rattrapage M6 Replay, puis pour le service de streaming vidéo 6Play. « Le groupe M6 a anticipé dès 2008 le besoin et l’importance de ces technologies pour son activité », ajoute le communiqué. Aujourd’hui, l’outil est également utilisé pour les chaînes du groupe en Europe: RTL Belgique, RTL Hongrie et RTL Croatie, et « Bedrock a pour ambition de fournir sa plateforme technologique à d’autres diffuseurs européens, au-delà de RTL Group », afin de créer « un leader en Europe ».

Support technique de Salto

En France, Bedrock a notamment été choisi pour supporter techniquement le service de vidéo par abonnement Salto, qui doit être lancé en juin par les groupes TF1, M6 et France Télévisions. Une plateforme technologique est composée de « briques communes à tous les diffuseurs », a déclaré à l’AFP le président du directoire du groupe M6 Nicolas de Tavernost. « Or, que ce soit avec l’AVOD (plateformes gratuites financées par la pub) ou SVOD (service par abonnement), c’est en mutualisant [les investissements] qu’on arrivera à avoir les services les plus efficaces », capables de concurrencer les géants du streaming comme Netflix.

« Il était logique de partager le capital pour nous donner les capacités supplémentaires pour nous développer », a ajouté Nicolas de Tavernost. Basée à Lyon, la société Bedrock emploie 200 collaborateurs et vise « un doublement de ses effectifs d’ici 3 ans ». RTL Group, majoritairement détenu par le groupe allemand Bertelsmann, est le premier groupe de média audiovisuel européen, avec un chiffre d’affaires de 4,6 milliards d’euros sur les neufs premiers mois de 2019.