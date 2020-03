Samsung SDS et Credorax s’allient pour intégrer la blockchain aux services de paiements européens

La filiale du géant sud-coréen Samsung SDS et la FinTech israélienne Credorax annoncent un partenariat en vu d’intégrer la blockchain aux services de paiements européens. Ils ambitionne de proposer au marché européen une solution pour automatiser le rapprochement bancaire, les transferts de fonds et l’envoi de factures. À destination des instituions financières et des e-commerçants européens, cette solution sera basée sur la plateforme déjà existante de Samsung SDS, baptisée Nexledger Universal.

Lancé il y a moins d’un an, Nexledger Universal est une plateforme blockchain dédiée aux entreprises pour développer des services tels que l’authentification d’utilisateurs ou le traitement des paiements. En s’appuyant sur cette technologie, Credorax prévoit de renforcer la sécurité, la vitesse de traitement des transactions et la fiabilité de rapprochement bancaire de sa plateforme.

«Résoudre les principaux problèmes liés aux paiements B2B»

« Nous prévoyons de résoudre les principaux problèmes liés aux paiements B2B, aux opérations de back-office et à la comptabilité en intégrant la plateforme de Samsung SDS et les solutions RPA à notre solution », commente Igal Rotem, PDG de Credorax. Fondé en 2007 par Benjamin Nachman, Credorax assure le traitement transfrontalier des paiements pour les entreprises d’e-commerce. En effet, sa solution permet aux e-commerçants de mieux gérer leurs paiements, notamment en choisissant d’être payés parmi 140 méthodes de paiements et dans la devise de leur choix.

Présente dans plus de 30 pays dont les Etats-Unis, le Japon et la Chine, la startup israélienne voit ici l’occasion de renforcer sa présence sur le marché européen. Elle possède par ailleurs une licence de la Directive européenne sur les services de paiement depuis 2010. Credorax avait levé 40 millions de dollars en 2014.