SAP: le géant allemand s’offre la plateforme de no-code AppGyver

L’éditeur de logiciel allemand annonce le rachat d’AppGyver, une plateforme de développement no-code (sans code), pour rejoindre sa filiale SAP Business Technology Platform. La technologie d’AppGyver permettra à SAP de développer son offre ‘RISE with SAP’, destinée aux entreprises dans leurs transformations business. « Cette acquisition élargit la nouvelle offre de SAP, RISE with SAP, dont la SAP Business Technology Platform et l’intelligence des business process sont des éléments clés. »

Si le montant de cette opération n’a pas été communiquée, on sait qu’AppGyver a levé 11 millions de dollars depuis son lancement en 2010 selon Crunchbase. Fondé par Henri Vahakainu, Jeff Alonzo et Marko Lehtimaki, AppGyver est l’un des pionniers dans le développement sans code. Sa plateforme permet aux entreprises de développer des sites et applications, mobiles ou web, sans avoir à coder.

«U ne offre complète dans ce domaine»

Pour le géant allemand, cette solution complète son offre auprès de ses clients désireux de bâtir une plateforme numérique sans bénéficier de compétences en codage. « AppGyver nous aide à étendre nos capacités no-code et à établir une offre complète dans ce domaine », commente Michael Weingartner, président de SAP Business Technology Platform Core, SAP. « À l’avenir, nous pouvons proposer une gamme complète d’outils de développement d’applications simples et intégrés qui permettent aux clients, aux partenaires et à nos propres équipes d’améliorer l’automatisation des processus et de renforcer l’expérience utilisateur des applications SAP. »

Basé à Walldorf, SAP possède à ce jour 115 filiales dédiées à un grand nombre de secteurs. Cette acquisition lui permettra de compléter une offre qu’il propose déjà, fournie par son partenaire Mendix Tech BV, qui fait partie de Siemens AG. « En ajoutant les solutions d’AppGyver à nos propres capacités no-code, nous facilitons la création de workflows, de formulaires, l’automatisation des processus robotisés et la gestion des cas légers », conclut Michael Weingartner.