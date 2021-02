MedTech: Omini lève 1,7 million d’euros pour démocratiser ses tests sanguins portables

La startup française Omini, spécialisée dans le développement des tests sanguins portables, lève 1,7 million d’euros en amorçage auprès de l’investisseur deeptech Entrepreneur First, 6 réseaux français de business angels (BADGE, AMBA, Angel Santé, INSEAD BA, WeLikeAngels, PSBA) ainsi que des business angels stratégiques et la BPI.

Lancé en 2019 par Joanne Kanaan, docteur en biochimie, et Anna Shirinskaya, docteur en bioélectronique, Omini a pour ambition d’accompagner la décentralisation des soins en développant une nouvelle génération de tests sanguins. En effet, la startup a mis en place des dispositifs de tests sanguins portables à usage immédiat, connectés via des biocapteurs.

« Face à une forte concurrence dans le milieu des tests sanguins portables, OMINI sera la première à proposer des dispositifs multiparamétriques abordables, portables et rapides, à la fois faciles à utiliser et peu invasifs », commente Joanne Kanaan, PDG de la startup. « Nous voulons combler l’écart entre la biologie médicale traditionnelle et la décentralisation des soins qui est en cours afin d’améliorer le suivi personnalisé des patients et assurer un bénéfice médico-économique optimal ».

Omini ambitionne désormais « d’accélérer le prototypage et l’industrialisation d’un premier produit dédié au suivi des maladies cardiovasculaires », et a déjà recruté une équipe de chercheurs internationaux pour le mettre au point.

Omini : les données clés

Fondateurs : Joanne Kanaan et Anna Shirinskaya

Création : 2019

Siège social : Saint-Mandé, Ile de France

Secteur : MedTech

Activité : néobanque

Financement : 1,7 million d’euros en amorçage auprès de l’investisseur deeptech Entrepreneur First, 6 réseaux français de business angels (BADGE, AMBA, Angel Santé, INSEAD BA, WeLikeAngels, PSBA) ainsi que des business angels stratégiques et la BPI.