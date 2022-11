Les Sommets du Digital, l’évènement qui s’est déroulé durant 5 éditions à la Clusaz, puis en 2022 à Annecy après avoir changé de nom pour devenir Les Sommets, se réinvente à nouveau et se rélocalise à Méribel.

Pendant 3 jours, du 3 au 5 avril, jusqu’à 350 personnes se réunissent pour créer une communauté autour de l’écologie, le sport, l’économie, l’entrepreneuriat, afin de se hisser au delà de la thématique du numérique

Pour ce second épisode nous recevons Xavier Wargnier, le créateur des Sommets pour échanger sur cette réinvention permanente d’un évènement qui fête sa 8ème année.

Listen to « Savoir réinventer un évènement, avec Xavier Wargnier le fondateur des Sommets. » on Spreaker.