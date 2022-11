ODDO BHF YOUNG ENTREPRENEURS AWARDS : Twiice, la startup qui déploie des exosquelettes pour les personnes à mobilité réduite

Le concours ODDO BHF Young Entrepreneurs Awards veut accompagner des startups innovantes, basées en France et en Suisse. Le groupe s’est associé à 19 incubateurs (incubateurs d’écoles d’ingénieurs, de commerce mais aussi incubateurs indépendants pour promouvoir l’entrepreneuriat.

120 candidatures ont été reçues pour cette première édition, qui permet, en plus d’un mentorat et d’un accompagnement managériale, et d’une prime pouvant aller jusqu’à 20 000 euros.

Pour en parler, nous avons reçu l’un des lauréats, Twiice, qui déploie des exosquelettes à destination des personnes à mobilité réduite, notamment pour l’aide à la marche et la rééducation. L’entreprise basée à Lausanne déploie son produit TWIICE ONE qui permet aux personnes paraplégiques de se lever, de marcher et de monter des escaliers.

Retrouvez l’interview complète de Tristan Vouga, fondateur de Twiice :