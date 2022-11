[Série A] PropTech : Bellman lève 3 millions d’euros auprès de Breega

Le syndic de copropriété digital Bellman lève 3 millions d’euros pour diversifier son offre. Ce tour de table a été mené par Breega, la famille d’Eric Setton (Iserda) et le fonds suisse Lakestar. La startup veut passer d’un modèle B2C à un modèle B2B.

Lancé en 2019 par deux ingénieurs, Antonio Pinto et Jonathan Ratier, Bellman est une plateforme permettant aux gestionnaires de copropriétés de gérer plus rapidement les demandes des copropriétaires via des logiciels conçus spécialement par l’entreprise. Cette dernière évolue en devenant un éditeur de logiciel et un fournisseur de services pour les syndics et les gestionnaires entrepreneurs.

« Cette offre de simplification de la gestion de leurs tâches permettra aux syndics de mieux répondre aux attentes des copropriétaires tout en redonnant ses lettres de noblesse à un domaine de compétence difficile et peu valorisé », commente Jonathan Ratier, CTO et co-fondateur de Bellman. La marque compte 20 gestionnaires de copropriétés franchisés Bellman et ambitionne d’en compter 100 à l’horizon 2024.