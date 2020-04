Seeqc lève 5 millions de dollars pour commercialiser des systèmes d’informatique quantique

Seeqc, spécialisé dans l’informatique quantique, lève 5 millions de dollars en série A auprès de M Ventures, le fonds du géant allemand Merck KGaA. La startup basée dans l’état de New-York avait déjà levé 6,8 millions de dollars en 2019, ce qui porte le montant total de financement de l’entreprise à 11,8 millions de dollars.

Lancé en 2018 par John Levy, Matthew Hutchings et Oleg Mukhanov, Seeqc est une filiale du groupe américain Hypres, spécialisé dans dans le développement de l’électronique supraconductrice. La startup Seeqc (Superconducting Energy Efficient Quantum Computing) conçoit des supraconducteurs prêts pour l’informatique quantique. En effet, elle développe une plateforme d’informatique quantique numérique et fabrique des puces multicouches supraconductrices à commercialiser.

Seeqc a pour ambition d’optimiser l’utilisation de l’informatique classique pour gérer les processeurs quantiques. « Avec l’approche hybride de Seeqc, nous utilisons la puissance des ordinateurs quantiques dans un environnement de système numérique sur puce, offrant un meilleur contrôle, une réduction des coûts et avec une réduction massive de l’énergie, introduisant une voie plus viable vers l’extensibilité commerciale », commente John Levy, co-directeur général de Seeqc.

Pour la startup, la meilleure façon de rendre l’informatique quantique commercialement viable est de « s’assurer que l’engagement précoce avec les clients est ultra-focalisé et spécifique à chaque problème, dans le but de résoudre des défis jusqu’alors insurmontables avec une solution matérielle et logicielle spécifique à chaque application », poursuivi John Levy.

Dans le cadre de cette levée de fonds, la startups ambitionne de développer ses efforts de R&D pour mettre au point des systèmes d’informatique quantique commercialisables, répondant à des problèmes d’applications spécifiques. « Dans le domaine de l’informatique quantique, nous voyons un énorme potentiel pour faire progresser des parties importantes de nos activités existantes », déclare John Langan, directeur de la technologie, chez l’entreprise pharmaceutique Merck KGaA.

Seeqc : les données clés

Fondateurs: John Levy, Matthew Hutchings et Oleg Mukhanov

Création: 2018

Siège social: Elmsford, New York

Secteur: quantique

Activité: conçoit des supraconducteurs prêts pour l’informatique quantique

Financement: 5 millions de dollars en avril 2020 en série A auprès de M Ventures, le fonds du géant allemand Merck. La startup basée dans l’état de New-York avait déjà levé 6,8 millions de dollars en 2019, ce qui porte le montant total de financement de l’entreprise à 11,8 millions de dollars.