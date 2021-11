[Serie B] Smartphones reconditionnés: la startup française CertiDeal lève 15 millions d’euros

Face à des acteurs comme Back Market, Recommerce ou Remade, la startup française CertiDeal vient de lever 15 millions d’euros pour accélérer sur le secteur des produits électroniques reconditionnés, qui est en plein essor en France. Pour se démarquer, l’entreprise a fait le choix de remonter dans la chaîne de valeur en s’approvisionnant directement auprès des opérateurs mobiles.

« Maîtriser l’intégralité de la chaîne nous permet non seulement de nous assurer de la qualité de nos produits sans dépendre de vendeurs extérieurs, mais aussi de contrôler et d’innover sur le contenu de notre offre », explique Laure Cohen, co-fondatrice de la startup. « Nous allons tester de nouvelles offres sur le site et de nouveaux modèles de financement pour nos clients dans les mois à venir afin de rendre le reconditionné encore plus facile d’accès. La location et les modes d’acquisitions alternatifs par exemple sont des sujets au cœur de l’économie circulaire qui nous intéressent énormément ».

Présent en Belgique, Espagne, Italie et depuis peu au Portugal et en Suède, CertiDeal ambitionne de s’étendre davantage en Europe dès 2022. La startup prévoit également de recruter plus d’une centaine de talents dans les domaines logistique, Tech et marketing d’ici les 24 prochains mois.

CertiDeal, membre du French Tech 120, revendique une croissance de plus de 75% en 2021 et plus de 100 000 smartphones reconditionnés chaque année. La startup ambitionne d’atteindre 1 million de commandes dans les 4 ans.