Silver Lake rachète une majorité du capital de Meilleurtaux à Goldman Sachs

Le fonds d’investissement Silver Lake est sur le point de prendre le contrôle de Meilleurtaux en rachetant une majorité du capital à la banque d’affaires américaine Goldman Sachs et aux dirigeants actionnaires du groupe, a annoncé le courtier mercredi.

« Le fonds West Street Capital Partners VII, géré par Goldman Sachs Merchant Banking Division, et les dirigeants actionnaires » de Meilleurtaux « ont reçu de nombreuses marques d’intérêt (…) et ont choisi de conclure avec le fonds Silver Lake, qui est entré en négociations exclusives pour l’acquisition d’une majorité de capital du groupe Meilleurtaux », est-il indiqué dans un communiqué. « La prise de participation majoritaire par Silver Lake est prévue pour se réaliser au dernier trimestre 2020, sous réserve de l’avis des autorités de la concurrence et de la consultation des instances sociales », est-il précisé. Le montant de la transaction n’est pas communiqué.

Goldman Sachs était devenu actionnaire majoritaire en 2017, prenant la suite du fonds d’investissement Equistone Partners Europe qui avait lui-même acheté Meilleurtaux au groupe bancaire BPCE en avril 2013. Le groupe Meilleurtaux souligne avoir « enregistré plus de 90 millions de visites sur ses sites web en 2019 » et « intermédié près de 10 milliards d’euros de crédits immobiliers en 2019 ».