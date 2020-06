Skipr: l’app qui centralise les services de mobilité pour les entreprises récolte 7 millions d’euros

Skipr, qui centralise les services de mobilité pour les collaborateurs en entreprise, lève 7 millions d’euros en série A auprès de la banque belge Belfius, avec la participation notamment de Lab Box, le startup studio de D’Ieteren Auto spécialisé dans la distribution automobile en Belgique.

Lancé en 2018 par un ancien General Manager Benelux chez Deliveroo, Mathieu de Lophem, au sein de Lab Box, Skipr permet aux entreprises d’offrir à leurs collaborateurs un accès numérique à l’ensemble des services de mobilité existant pour simplifier leurs déplacements. Les collaborateurs peuvent accéder aux divers services de mobilité, qu’il s’agisse des transports en commun, de mobilité partagée, de micromobilité ou encore de véhicules personnels.

Skipr, qui se décline sous forme d’application mobile ou web et qui génère sa propre carte de paiement, propose notamment les services de géants de la mobilité tels que Bird, Dott, Heetch, Uber ou encore Lime. Les collaborateurs peuvent ainsi réserver et payer ces services via l’application Skipr. La startup belge revendique des clients renommés tels que Carrefour, Accenture ou encore Oglivy.

« Le bon produit au bon moment »

« Nous avons développé le bon produit au bon moment », commente Mathieu de Lophem. « Alors que les MaaS (Mobility as a Service) B2C sont encore souvent à la recherche d’un modèle économique, notre solution B2B génère des revenus dès le premier jour et s’adapte parfaitement à l’évolution des cadres juridiques en Europe. La « mobilité tout-en-un » est devenue un élément indispensable sur la voie vers une mobilité plus durable. Avec Skipr, nous offrons une solution optimale et donnons aux entreprises et aux employés les moyens de créer leur propre mix de mobilité, en fonction de leurs besoins qui sont en constante évolution ».

Dans le cadre de cette levée de fonds, la startup ambitionne de poursuivre son développement en Belgique et de s’implanter rapidement en France, avant de s’attaquer au reste de l’Europe les trois prochaines années. Skipr entend bien réaliser davantage d’investissements pour élargir son offre de services et améliorer l’expérience des utilisateurs.

Skipr : les données clés

Fondateur : Mathieu de Lophem

Création : 2018

Siège social : Bruxelles, Belgique

Secteur : mobilité

Effectifs : 30

Financement: 7 millions d’euros en série A en juin 2020 auprès de la banque belge Belfius, avec la participation notamment de Lab Box, le startup studio de D’Ieteren Auto spécialisé dans la distribution automobile en Belgique.