SkyCell lève 62 millions de dollars pour transporter des médicaments via ses conteneurs intelligents

SkyCell, spécialisé dans le transport des produits pharmaceutiques, lève 62 millions de dollars à l’occasion d’un tour de table mené par MVM Partners, avec la participation de family offices et des investisseurs historiques, à savoir le Swiss Entrepreneurs Fund (géré par le Crédit Suisse et l’UBS), et un fonds de la Banque BCGE. La startup suisse avait déjà levé près 36 millions de dollars, ce qui porte le financement total de l’entreprise à 98 millions de dollars.

Lancé en 2012 par Richard Ettl et Nico Ros, SkyCell conçoit des conteneurs à température controlée destinés à transporter des produits pharmaceutiques. En effet, certains médicaments ou traitements doivent rester dans un environnement exigeant en matière de température et d’humidité. Pour transporter ces médicaments, SkyCell a développé des conteneurs « intelligents », c’est-à-dire alimentés par des logiciels qui leurs permettent de répondre au exigences des produits en faisant évoluer la température.

La startup travaille avec huit grandes entreprises pharmaceutiques du monde et a effectué des essais de validation avec sept autres. SkyCell dispose d’un réseau de près de 22 000 palettes de fret aérien pour transporter leurs produits dans le monde entier. La startup suisse ambitionne de devenir la plus grande entreprise de transport de produits pharmaceutiques au monde en multipliant sa flotte par deux.

SkyCell affirme également que quatre de ses clients travaillent sur un vaccin contre le Covid-19, ce qui permettrait à la startup de le transporter partout dans le monde si il était découvert par l’un d’eux.

SkyCell : les données clés

Fondateurs : Richard Ettl et Nico Ros

Création : 2012

Siège social : Zurich, Suisse

Secteur: e-santé

Activité : conçoit des conteneurs à température controlée destinés à transporter des produits pharmaceutiques

