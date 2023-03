Spotify courtise les créateurs audio avec plus de vidéo

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Spotify a présenté mercredi de nouveaux outils pour les artistes et auteurs, en mettant l’accent notamment sur les formats vidéo – de plus en plus incontournables même pour un service audio – et sur la génération de revenus supplémentaires.

La plateforme lancée en 2006 est rapidement devenue le numéro un mondial du streaming audio dans le monde, mais elle continue de devoir prouver la viabilité de son modèle économique, que ce soit pour elle ou pour les artistes.

Lors d’un événement marketing retransmis en direct, elle a annoncé qu’elle avait récemment dépassé les 500 millions d’utilisateurs actifs mensuels, dont 205 millions d’abonnés payants (à fin 2022). Elle compte aussi 10 millions de créateurs.

« Quand nous avons fondé Spotify, l’industrie de la musique était en chute libre. Donc tout le monde se demandait si elle était condamnée ou si elle pouvait être réinventée pour que les artistes doués dans le monde puissent en faire leur carrière et en vivre » a déclaré Daniel Ek, le fondateur du fleuron suédois de la tech.

« Aujourd’hui nous savons que la réponse est oui », a affirmé le dirigeant, qui vient de prendre du recul pour passer la main au quotidien à deux nouveaux coprésidents: Alex Norstrom et Gustav Söderström.

Spotify veut faciliter pour les artistes la vente de produits dérivés et de billets pour des concerts et autres événements en direct.

Ils vont aussi pouvoir ajouter des vidéos de 30 secondes à leur profil et à leur page d’album, pour rivaliser avec les clips vidéos sur les réseaux sociaux, qui « ne garantissent pas que le public aille ensuite écouter la chanson en entier », a expliqué Sulinna Ong, une dirigeante de Spotify.

Les formats visuels et interactifs prennent aussi de l’ampleur sur les podcasts, avec plus de « podcasts vidéo » et la possibilité d’organiser des « questions-réponses ».

Côté utilisateurs, l’interface se modernise avec la possibilité d’écouter des « aperçus », un nouvel onglet de recherche et des recommandations toujours plus personnalisées grâce à l’intelligence artificielle – dans l’espoir de leur faire découvrir plus de créateurs.

« Le nombre d’artistes générant plus d’un million de dollars, ainsi que ceux générant plus de 10.000 dollars, a plus que doublé au cours des cinq dernières années », a précisé l’entreprise dans un communiqué.

« La question de la rémunération et des revenus reversés aux artistes est un sujet sur lequel on est régulièrement interpelés et c’est normal », a rappelé à l’AFP Antoine Monin, directeur France et Benelux de Spotify.

Spotify, qui accuse régulièrement des pertes depuis plusieurs années (430 millions d’euros en 2022), a récemment annoncé un plan de suppression de près de 6% de ses effectifs.