TikTok: pourquoi Donald Trump approuve un accord incluant Oracle et Walmart

Le président américain Donald Trump, à la veille de l’entrée en vigueur de sanctions contre TikTok sur le sol américain, a évoqué samedi un possible accord « fantastique » avec Oracle et Walmart pour la gestion des activités de l’application aux États-Unis. « J’ai donné mon approbation à l’accord. S’ils le concrétisent tant mieux. Si ce n’est pas le cas, ça ira aussi », a déclaré le président républicain, avant de s’envoler pour un meeting de campagne en Caroline du Nord.

Le locataire de la Maison Blanche affirme depuis des semaines que TikTok, dont la maison mère est l’entreprise chinoise ByteDance, espionne pour le compte de Pékin, sans avoir rendu publics des éléments de preuve. Il avait pris début août un décret donnant à ByteDance jusqu’au 20 septembre, soit dimanche, pour céder les activités de TikTok sur le sol américain à une entreprise « made in US ».

Donation de 5 milliards de dollars

L’application, qui permet de diffuser de courtes vidéos et est très populaire chez les jeunes, compte quelque 100 millions d’utilisateurs aux États-Unis. Donald Trump n’a pas donné samedi de détails sur la façon dont l’accord entre TikTok, Oracle et Walmart serait noué, mais a indiqué que « la sécurité sera à 100% » et que les entreprises utiliseront « des serveurs séparés ». L’accord prévoit aussi, selon le président, l’embauche « d’au moins 25 000 personnes » aux États-Unis et la création d’un siège au Texas pour une entreprise « qui n’aura rien à voir avec la Chine » mais continuera de s’appeler TikTok.

Les sociétés impliquées feront par ailleurs « une donation d’environ 5 milliards de dollars» pour « l’éducation des jeunes Américains », a ajouté le président américain qui avait insisté pour que le gouvernement soit rémunéré pour avoir autorisé l’accord. TikTok, Walmart et Oracle n’avait pas dans l’immédiat répondu aux sollicitations de l’AFP.

Vendredi, l’administration américaine avait annoncé qu’elle interdirait, à partir de dimanche, le téléchargement de TikTok aux États-Unis. Washington avait cependant laissé une porte ouverte à l’application en lui laissant jusqu’au 12 novembre avant de lui interdire complètement d’opérer sur son sol.