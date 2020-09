Silicon Carne : Être Black dans la Silicon Valley

Est-ce que la Silicon Valley a un problème avec les Black ? En tout cas, on peut se poser la question quand on regarde sa démographie essentiellement composée d’hommes blancs ou asiatiques. Si les afro-américains représentent 13,4% de la population américaine, la population noire représente, elle, moins de 5% de la population active de la Silicon Valley. On en parle cette semaine dans Silicon Carne avec mes invités, ils sont black, ils sont dans la Tech, ils sont entrepreneurs, managers ou investisseurs et ils viennent témoigner de leur quotidien.

Nos invites :

Merlin Yamssi, Solution Advisor Expert chez SAP depuis plus de 8 ans, Sybase racheté par SAP, 26 ans dans la Bay

Vincent Diallo , Managing Partner chez Interlace Ventures

Kwame Yamgnane, co-founder et CEO chez Qwasar et co-founder de l’école 42