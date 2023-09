BIOSERENITY en passe d’être repris, mais par qui? Les actus tech qu’il ne faut pas manquer ce matin.

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

EXCLUSIF: BIOSERENITY en passe d’être repris, mais par qui?

Ce sera à la barre, où trois prétendants se sont positionnés sur la reprise des actifs de la startup BIOSERENITY qui s’est spécialisée dans le domaine des solutions « Health as a Service », en se focalisant principalement sur la cardiologie, la neurologie et les troubles du sommeil.

Malgré les 83 millions d’euros levés auprès de BPI FRANCE, ID INVEST, SCOR ou encore DASSAULT SYSTEM, et face à un fort endettement (60 millions d’euros dont 20 millions d’emprunts bancaires) et des pertes importantes chaque année (24,7 millions d’euros en 2022) pour un chiffre d’affaires consolidé de 8,3 millions d’euros la même année, la startup n’a pas réussi à trouver le financement nécessaire pour continuer son activité.

Au 31 décembre 2022, BIOSERENITY Group comptait 633 salariés dont 293 en France.

Trois repreneurs se sont positionnés, JOLT CAPITAL, SAPIO SANTE FRANCE et SANTE & CIE.

Le fonds d’investissement JOLT CAPITAL s’engage à reprendre 147 salariés de BIOSERENITY FRANCE et 84 salariés de BIOSERENITY SAS et de mettre à la tête de l’entreprise l’ancien dirigeant d’Almaviva Santé et précédement CFO de SYNLABs, Vincent Marcel.

SAPIO un groupe italien de gaz industriels et médicaux (550 millions d’euros de CA en 2019) s’engage à reprendre 158 salariés de BIOSERENITY FRANCE et 12 salariés du groupe BIOSERENITY via sa filiale SAPIO SANTE FRANCE

Enfin, SANTE CIE un groupe de services spécialisé dans la santé ambulatoire, réalisant un chiffre d’affaires de 390 millions d’euros s’est également positionné. Si SANTE & CIE reconnait l’impossibilité de conserver l’intégralité de l’effectif de l’entreprise, le potentiel repreneur n’a pas encore communiqué le nombre d’emplois conservés, indiquant simplement qu’il ne saurait être inférieur à 100 pour BIOSERENITY FRANCE et 10 pour BIOSERENITY SAS

BREAKING NEWS:

↗ La Maison Blanche envisage de demander aux entreprises de cloud computing de divulguer lorsqu’un client achète des ressources informatiques au-delà d’un certain seuil. Cette mesure est considérée dans le cadre d’un décret exécutif sur l’intelligence artificielle. L’objectif est de permettre au gouvernement américain de détecter en amont d’éventuelles menaces liées à l’IA. Cette mesure s’aligne sur les recommandations d’organisations comme OpenAI. MICROSOFT milite pour mettre en place un contrôle d’identité des utilisateurs de ressources liées à l’IA.

↗ META devrait annoncer mercredi le lancement de chatbots dotés de personnalités originales à destination des jeunes utilisateurs. L’objectif est de renforcer le positionnement de FACEBOOK et INSTAGRAM sur ce public clé et contrer la popularité croissante de SNAP et TIKTOK parmi les adolescents. De quoi s’agit il exactement? ce seront des robots avec lesquels nos ados conversent librement, SNAP s’est interfacé avec CHATP GPT, META utilisera sa propre solution d’IA. Si ces IA sont capables de répondre à des questions complexes, elles peuvent être aussi challengées par nos chère têtes blondes qui n’y manquent pas (un petit tour sur TIKTOK #snapchatAI vous éclairera). Lors de la phase de test, des salariés de META aurait rapporté des interactions inappropriées, voire toxique selon nos confrères du Wall Street Journal.

↗ APPLE prévoit de quintupler sa production en Inde, atteignant environ 40 milliards de dollars au cours des quatre à cinq prochaines années. En plus des iPhones, la société commencera à fabriquer des AirPods sur le territoire indien à partir de 2024.

↗ Amende revue à la baisse pour INTEL, les régulateurs antitrust de l’UE ont infligé à Intel une amende de 376,36 millions d’euros pour « un abus de position dominante préalablement établi ». Cette décision intervient après qu’une cour de l’UE a annulé une amende de 1,06 milliard d’euros en janvier 2022.

↗ Pour agir contre les stéréotypes de genre et promouvoir l’égalité professionnelle, le Gouvernement lance campagne visant à inciter les femmes à aller vers les métiers du numérique. “ On a toutes une tête à travailler dans la tech” a pour objectif de contrer les stéréotypes et d’évangéliser pour l’attractivité des startups:

voici le film de présentation de On a toutes une tête à travailler dans la tech:

DILIGENT ROBOTICS une startup basée à Austin, et spécialisée dans la création de robots hospitaliers « socialement intelligents », a levé 25 millions de dollars. Elle prévoit de déployer plus de 100 robots dans 22 hôpitaux américains d’ici 2024.

La filiale logistique d’Alibaba, CAINIAO, prévoit de déposer son dossier d’introduction en bourse à Hong Kong dès la semaine prochaine, avec l’objectif de lever plus de 1 milliard de dollars. Cainiao a été créé par ALIBABA en 2013.ntion d’investir dans jusqu’à 30 startups à travers l’Union Européenne, les États-Unis, Israël et l’APAC.

Sophie LIEBERMANN est nommée Directrice de la communication de HAVAS PARIS.



