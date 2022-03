Doctolib lève 500 millions d’euros pour une valorisation record de 5,8 milliards d’euros

Près de 10 ans après son lancement, le géant français Doctolib lève 500 millions d’euros en fonds propres et en dette. Cette opération, réalisée auprès d’Eurazeo et Bpifrance, valorise Doctolib à 5,8 milliards d’euros, ce qui en fait la startup la mieux valorisée de la French Tech.

« Ce montant reflète la confiance de nos partenaires historiques dans notre équipe, notre mission, notre approche humaniste, notre modèle économique (qui repose exclusivement sur l’abonnement des professionnels de santé à nos services), le futur de Doctolib et l’utilité que nous pouvons apporter aux patients et aux soignants sur les 10 prochaines années », commente Stanislas Niox-Chateau, CEO et co-fondateur de Doctolib, dans un post LinkedIn.

Ouverture de 3 500 postes en Europe

La startup française a pleinement profité de l’essor de l’e-santé et plus particulièrement de la téléconsultation pour asseoir sa position en Europe. Doctolib entend désormais créer 3 500 nouveaux emplois, dans 30 villes en France, en Allemagne et en Italie sur les 5 prochaines années. « Nous allons également poursuivre nos engagements dans la formation et le développement de nos collaborateurs parce que nous essayons de créer un nouveau modèle d’entreprise », ajoute Stanislas Niox-Chateau.

À ce jour, Doctolib revendique 300 000 personnels de santé enregistrés sur sa plateforme (plus de 60 000 médecins libéraux, 8 000 kinésithérapeutes, 13 000 dentistes…) et 60 millions d’utilisateurs en Europe. L’entreprise ambitionne de créer de nouveaux services permettant de partager des ordonnances dématérialisées et de communiquer avec les professionnels de santé via une messagerie.