Les fintech françaises qui recrutent le plus en 2025

La French Tech continue de se distinguer par son dynamisme sur le marché de l’emploi. Pour notre dossier BUILD THE FUTURE nous avons recensé les entreprises françaises qui renforcent massivement leurs équipes.

Aujourd’hui nous faisons le focus sur les Fintech et nous vous proposons d’en découvrir 5 d’entre elles qui recrutent. Vous souhaitez ajouter votre société? cliquez ici

Les postes à pourvoir ne concernent plus uniquement les profils techniques : fonctions commerciales, marketing, opérations et ressources humaines s’ajoutent aux postes de développement produit. Une diversification qui traduit à la fois la maturité de ces scale-ups et leur volonté d’ancrer leur expansion à l’échelle européenne.

Spécialiste lyonnais du SaaS de gestion de trésorerie, Agicap est l’entreprise fintech la plus active en matière de recrutement avec 76 postes ouverts en Europe. Les métiers proposés vont de la relation client (Account Manager Activation) au marketing créatif (Brand & Creative Operations Manager) en passant par la gestion produit (Product Manager – Spend). Un spectre large qui reflète sa stratégie d’élargissement international.

Pennylane ouvre 59 postes à Paris et dans ses bureaux européens. La diversité est au cœur de ses besoins : profils comptables (Chef de Projet Comptable – Déploiement outil TPE/PME), experts en intelligence artificielle (AI Operations Lead) mais aussi fonctions RH (HR Business Partner). L’entreprise illustre bien le mouvement de professionnalisation de la fintech vers un modèle intégré, combinant finance, technologie et ressources humaines.

Avec sa transformation en néobanque, Lydia recrute 48 nouveaux talents pour accélérer sa croissance européenne. Les opportunités couvrent des métiers très variés : développement commercial (Business Developer), relation client (Customer Success Specialist) et gestion des risques (Fraud Operations Team Lead). Cette diversité traduit l’évolution de l’entreprise vers une banque digitale à services complets.

Qonto, déjà licorne et référence bancaire pour les TPE/PME, propose 36 postes couvrant autant le design produit (Senior Product Designer UX/UI) que la finance opérationnelle (Financial Settlement Controller) et le développement commercial. Sa filiale Regate Business Unit illustre l’ouverture du groupe à des marchés complémentaires en Europe, avec des recrutements multi-fonctions destinés à renforcer sa présence internationale.

Leader mondial du Web3, Ledger reste un pilier français de la crypto-sécurité avec 27 recrutements. Les profils recherchés vont du juridique (Senior Commercial Counsel) aux RH (HR Payroll & Operations Specialist) en passant par le marketing global (Global Head of Channel Marketing). Une diversité fonctionnelle qui souligne la montée en puissance d’un acteur à vocation mondiale.