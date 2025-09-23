PikkoPay fait le pari du sans caisse en France et lève 1,5 million d’euros

Après les caisses automatiques, les caisses rapides et les expériences d’Amazon Go, une nouvelle génération de solutions émerge en France. La startup troyenne PikkoPay entend s’imposer avec un dispositif simple : transformer le smartphone en caisse mobile via un QR code.

Née en 2022, la jeune pousse a choisi de s’attaquer à la frustration de l’attente en caisse. Le client scanne un QR code à l’entrée du magasin, utilise son téléphone pour enregistrer et régler ses articles, puis quitte le point de vente par une sortie coupe-file. Contrairement aux modèles de magasins intégralement automatisés testés par Amazon ou Auchan, l’approche de PikkoPay conserve le personnel en caisse, tout en fluidifiant les moments de forte affluence comme le déjeuner ou la sortie de bureau.

Déjà déployée dans plus de trente points de vente en Hauts-de-France et dans le Grand Est, la solution équipe notamment 25 magasins du groupe Match ainsi que des Carrefour Market et des Intermarché. Elle revendique un temps moyen de passage réduit à quatorze secondes par client et un Net Promoter Score en forte progression. Pour les enseignes, l’intérêt est d’optimiser la productivité des flux et de préserver l’accompagnement humain, au cœur de la relation client.

L’arrivée de solutions Scan&Go s’inscrit dans une tendance plus large du commerce français avec des distributeurs qui investissent depuis des années dans l’automatisation partielle, souvent freinée par les coûts élevés et une adoption hésitante des consommateurs. Les caisses automatiques ont suscité autant d’engouement que de critiques, tandis que les expériences sans caisse à l’américaine restent marginales. En misant sur une technologie légère, sans application à télécharger, PikkoPay espère lever les principaux freins d’usage.

Le marché reste néanmoins concurrentiel. Des acteurs comme Sunday, spécialisé dans la restauration, ou Neos, positionné sur les solutions de caisse intelligentes, cherchent également à réinventer le paiement en point de vente. PikkoPay mise sur un modèle adapté au mass market, sans supprimer l’humain et en s’appuyant sur un usage quotidien.

Alexandre Chen, PDG et cofondateur de la société, insiste sur la vocation de cette technologie à s’intégrer dans le quotidien des clients sans déshumaniser le commerce. « Notre mission, c’est de réinventer l’expérience d’achat physique : plus rapide, plus simple, mais toujours humaine. Cette levée de fonds va nous permettre d’accélérer et de rendre le shopping sans file d’attente accessible à tous », déclare-t-il.

PikkoPay annonce une levée de 1,5 million d’euros menée par Finovam Gestion, avec la participation de Ventures by Delaware et d’un groupe de business angels. Fondée en 2022 à Troyes par trois étudiants incubés à la Technopole de l’Aube, la startup est accompagnée par Station F et Euratech Lille. Elle vise un maillage national d’ici 2027 et prépare le lancement de son application mobile sur iOS et Android pour fin 2025.