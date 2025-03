Mirakl vaut-il vraiment 3,5 milliards de dollars ?

Mirakl : une valorisation sous pression face à un modèle en mutation

En 2021, Mirakl levait 555 millions de dollars lors d’un tour de série E, portant sa valorisation à 3,5 milliards de dollars. Ce financement récompensait une trajectoire fulgurante, faisant de la société l’un des champions du SaaS en Europe. Trois ans plus tard, alors que Mirakl affiche un revenu annuel récurrent (ARR) de 177 millions de dollars, et atteint pour la première fois en 13 ans, la rentabilité sur son activité historique, un virage stratégique majeur s’opère. L’entreprise, spécialisée dans les infrastructures de marketplaces, ambitionne de devenir désormais d’être une plateforme AI-first et multi-solution, intégrant Retail Media, gestion des catalogues et paiements automatisés.

Ce repositionnement intervient à un moment critique, l’ARR ralentit (+15 % en 2024 contre +50 % en 2021) et la croissance organique du modèle SaaS marketplace semble s’essouffler. Le pari de l’intelligence artificielle et du retail media est censé ouvrir de nouveaux relais de revenus, mais il génère des investissements considérables et fragilise la rentabilité globale. Or, une valorisation de 3,5 milliards de dollars repose sur l’hypothèse d’une expansion rapide et maîtrisée. Mirakl peut-elle encore la justifier ?

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription. Votre inscription est confirmée. La newsletter hebdo Recevez chaque lundi l'actualité de notre écosystème Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire. Ex. : abc@xyz.com J'accepte de recevoir vos e-mails et confirme avoir pris connaissance de votre politique de confidentialité et mentions légales. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur le lien présent dans nos emails. S'INSCRIRE

Une ascension rapide, un ralentissement marqué

Fondé en 2012, la société créée par Philippe Corrot et Adrien Nussembaum, s’est imposée comme la référence des marketplaces en SaaS, permettant aux entreprises d’intégrer un modèle de vente en ligne via des tiers. Mirakl a bénéficié d’une dynamique de marché favorable, avec l’essor du e-commerce et la transformation digitale des grands acteurs du retail et du B2B.

La croissance a été spectaculaire mais ralentit visiblement. L’ARR est passé de 100 millions de dollars en 2021 à 177 millions en 2024, mais avec une progression annuelle divisée par trois sur cette période. Ce tassement de la croissance se conjugue à une évolution du marché SaaS, où les valorisations ont chuté significativement. Alors que les entreprises technologiques bénéficiaient auparavant de multiples élevés (15x-20x l’ARR), ceux-ci sont tombés à 6x-10x, fragilisant les entreprises non rentables et limitant leur accès au financement.

Un pivot stratégique qui alourdit la structure financière

Pour relancer la croissance, Mirakl amorce une transition vers un écosystème e-commerce élargi. L’entreprise investit massivement dans Mirakl Ads, solution de retail media permettant aux marketplaces de monétiser leur audience, et Mirakl Connect, plateforme d’intégration des vendeurs et d’optimisation des catalogues. En parallèle, Mirakl mise sur l’intelligence artificielle avec son Catalog Transformer, une solution d’automatisation du traitement des données produits, et intègre des fonctionnalités avancées dans l’ensemble de son offre.

L’acquisition d’Adspert en décembre 2024 vient renforcer cette nouvelle stratégie, mais son intégration et son adoption commerciale restent incertaines. Ces nouvelles initiatives nécessitent des ressources considérables et, pour l’instant, ne génèrent pas encore de revenus comparables à Mirakl Platform. La rentabilité obtenue en 2023 sur l’activité historique pourrait être compromise si ces nouveaux produits ne s’imposent pas rapidement.

Une valorisation difficile à défendre

Avec 177 millions de dollars d’ARR, Mirakl est valorisé près de 20 fois son ARR. Un tel multiple apparaît excessif dans le contexte actuel. Si Mirakl était valorisé selon les standards actuels du SaaS, sa capitalisation se situerait entre 1 et 2,7 milliards de dollars, bien en deçà des 3,5 milliards affichés en 2021.

En l’état, deux options se dessinent :

Accélérer la monétisation des nouvelles offres pour compenser la baisse de dynamique SaaS et justifier la valorisation actuelle.

Réviser la valorisation à la baisse en cas de nouvelle levée de fonds, un ajustement déjà observé chez plusieurs scale-ups européennes ayant levé durant la période d’argent bon marché (2019-2021).

Trois scénarios pour 2025-2026

Si le pivot stratégique fonctionne et que les nouvelles offres montent en puissance, Mirakl pourrait retrouver une dynamique de croissance, porter son ARR au-delà de 250 millions de dollars et stabiliser sa rentabilité. Ce scénario permettrait de préserver une valorisation proche des niveaux actuels.

Dans un cas plus prudent, la transition vers l’IA et le retail media prend plus de temps que prévu. L’ARR progresse modérément, sans accélération significative. En 2023, signe de prudence pour les actionnaires, l’entreprise a contracté un crédit syndiqué de 100 millions d’euros alors que les taux d’intérêts étaient au plus haut, une alternative à une levée de fonds en equity et évitant toute réévaluation de la valorisation de la société.

Le scénario le plus critique serait celui d’une adoption trop lente des nouvelles offres, combinée à un essoufflement du modèle historique. Dans ce cas, Mirakl pourrait devoir lever des fonds dans des conditions moins favorables, à une valorisation inférieure à celle de 2021.

Un pari sous surveillance

Mirakl a prouvé la solidité de son modèle SaaS, mais son repositionnement vers une plateforme multi-solution soulève des interrogations sur sa capacité à maintenir sa rentabilité et sa valorisation. Le marché a changé, et le niveau d’ARR actuel ne justifie pas pleinement les 3,5 milliards de dollars affichés lors du dernier tour de table.

Si le pivot fonctionne et que la monétisation des nouvelles offres s’accélère, Mirakl pourra légitimement prétendre à une expansion durable. Mais si la transition s’avère plus lente et plus coûteuse qu’anticipé, un ajustement de la valorisation pourrait s’imposer.

Si Mirakl parvient à imposer son pivot et à transformer ses nouvelles offres en relais de croissance rentables, le pari sera gagné. Mais si l’IA et le Retail Media peinent à générer des revenus à la hauteur des investissements engagés, l’entreprise risque de se heurter à une réalité brutale avec une valorisation intenable et une correction inévitable.