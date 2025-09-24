FNALITY lève 115 millions d’euros et se positionne comme le SWIFT de l’ère blockchain

Fnality, opérateur londonien de systèmes de paiement wholesale de nouvelle génération développe un réseau de systèmes de paiement capables de fonctionner en continu et de faciliter le règlement instantané de transactions entre institutions financières, en s’appuyant sur la technologie de registre distribué (DLT) et sur des fonds garantis par les banques centrales.

Le projet s’inscrit dans une évolution structurelle des marchés financiers, où la tokenisation des actifs impose de repenser les infrastructures de cash. Contrairement aux stablecoins privés, Fnality propose une forme de liquidité numérique directement adossée à des dépôts en banque centrale, et donc reconnue par les régulateurs. En décembre 2023 Fnality lance le Sterling Fnality Payment System, premier système de paiement wholesale basé sur DLT reconnu comme systémique par le Trésor britannique.

Avec son modèle, Fnality se rapproche de la logique de SWIFT et de Target2, mais transposée à l’économie tokenisée et pensée pour le temps réel. L’entreprise ambitionne de connecter plusieurs devises, de permettre des règlements Delivery versus Payment (DvP) pour les titres tokenisés, des Payment versus Payment (PvP) pour les changes, et de faciliter le marché repo (repurchase agreements) en continu.

Fnality a été fondée en 2019 et développe ses infrastructures en étroite collaboration avec les banques centrales des juridictions concernées. La société a annoncé avoir levé 115 millions d’euros en série C auprès de WisdomTree, Bank of America, Citi, KBC Group, Temasek et Tradeweb, rejoints par des investisseurs historiques comme Banco Santander, Barclays, BNP Paribas, DTCC, Euroclear, Goldman Sachs, ING, Nasdaq, State Street et UBS. La société a levée 282 millions d’euros depuis sa création.