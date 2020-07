Trottinettes électriques: Voi lève 26 millions d’euros pour accélérer au Royaume-Uni

La start-up suédoise Voi Technology, qui propose des trottinettes électriques en libre-service, a annoncé jeudi avoir levé 30 millions de dollars (26 millions d’euros), pour accélérer son déploiement, notamment au Royaume-Uni. « La performance de cette année est de bon augure pour notre lancement au Royaume-Uni, où le gouvernement a accéléré le lancement des trottinettes électriques dans les villes de tout le pays », s’enthousiasme Mathias Hermansson, directeur financier et directeur général adjoint de la start-up, cité dans un communiqué.

Déjà présent dans 40 villes de onze pays européens, Voi Technology espère obtenir d’ici quelques semaines les licences nécessaires au déploiement de ses engins de déplacement au Royaume-Uni. Après un premier semestre difficile, Voi Technology dit avoir atteint « son premier mois de rentabilité en juin, une première dans l’écosystème » des opérateurs de trottinettes électriques en libre-service. Sans préciser le montant précis, l’entreprise affirme avoir réalisé une marge EBITDA (excédent brut d’exploitation) à deux chiffres en juin 2020.

Des batteries interchangeables

En 2019, première année complète de fonctionnement, Voi a réalisé 317 millions de couronnes suédoises de chiffre d’affaires et est passé d’une équipe de 31 collaborateurs fin 2018 à 409 fin 2019. L’entreprise poursuit son objectif d’être rentable en 2021. Ces résultats sont liés à l’utilisation d’une nouvelle génération de trottinettes qui à permis à Voi de « réduire de plus de 50% sa consommation journalière sur les coûts de chargement, de logistique et de réparation », grâce à des batteries interchangeables.

En France, la plateforme de covoiturage BlaBlaCar avait annoncé en mai « un partenariat stratégique » avec Voi Technology pour proposer la location de trottinettes, renommées BlaBla Ride, sur les plateformes de l’entreprise – en complément de BlaBlaCar (covoiturage longue distance), BlaBlaBus (autocars interurbains) et BlaBlaLines (covoiturage domicile travail).

Voi : les données clés

Fondateurs : Douglas Stark, Filip Lindvall, Adam Jafer et Fredrik Hjelm

Création : 2018

Siège social : Stockholm, Suède

Activité : trottinettes électriques en libre-service

Financement : 30 millions de dollars (26 millions d’euros) en juillet 2020.