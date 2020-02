Twitter rachète Chroma Labs, dédié à l’amélioration des Stories

Est ce qu’il sera bientôt possible de publier des « Stories » sur Twitter ? Rien d’officiel n’a été annoncé par la société mais Twitter vient d’acquérir l’entreprise Chroma Labs. Chroma Labs, à travers son application Chroma Stories, permet de retoucher des photos et des vidéos avant de les partager sur les fonctionnalités Stories d’autres applications telles qu’Instagram, Facebook ou Snapchat.

Les activités de Chroma Labs sont d’ores et déjà fermées et l’application Chroma Stories peut toujours être utlisée tant qu’elle est installée sur smartphone et jusqu’à ce qu’il y ait des changements de rupture dans une future mise à jour iOS.

L’équipe de Chroma Labs rejoint Twitter

L’équipe de Chroma Labs composée de sept personnes vont rejoindre les équipes de Twitter pour travailler au sein de la division Conversations sur Twitter. L’entreprise a été fondée en 2018 par trois anciens employés de Facebook. John Barnett, l’inventeur d’Instagram Boomerang, Alex Li, anciennement directeur d’ingénierie pour Facebook Photos et Instagram Stories et Joshua Harris qui était responsable de la conception des produits sur les filtres de réalité augmentée Oculus Rift et Facebook, avait effectué un premier tour de table auprès notamment de Sweet Capital, Index Ventures et Combine VC.

«Lorsque nous avons fondé Chroma Labs en 2018, nous avons décidé de créer une entreprise pour inspirer la créativité et aider les gens à rendre leurs Stories plus visuelles. Au cours de la dernière année, nous avons permis aux créateurs et aux entreprises du monde entier de créer des millions de Stories avec l’application Chroma Stories », écrit l’équipe de Chroma Labs sur son site. « Nous sommes fiers de ce travail, et nous sommes impatients de poursuivre notre mission à plus grande échelle – avec l’un des services les plus importants au monde. »

Twitter souhaite étoffer son offre

Le recrutement de profils aussi expérimentés dans le domaine des Stories représente un atout pour Twitter. Le réseau social est l’un des rares à ne pas encore proposer la fonctionnalité Stories et dont l’offre d’outils créatifs est encore assez limitée.

Mais l’entreprise travaille dessus pour réussir à convaincre les adolescents et à augmenter son nombre d’utilisateurs qui se situe à présent bien en dessous de Snapchat. Fin 2019, Twitter comptait environ 150 millions utilisateurs tandis que Snapchat en recensait 210 millions, loin derrière Intagram qui dépasse le milliard et Facebook avec plus de 2 milliards. La société rejoint Twitter pour « donner aux gens des moyens plus créatifs de s’exprimer dans les conversations« , a déclaré Kayvon Beykpour, chef de produit Twitter, dans un tweet :

Thrilled to welcome the amazing @Chroma_Labs team including @picturejohn, @alexli, @joshuacharris to @Twitter. They’ll join our product, design, and eng teams working to give people more creative ways to express themselves on Twitter 🎨💬 — Kayvon Beykpour (@kayvz) February 18, 2020

Twitter a déclaré que l’amélioration des conversations sur le service de médias sociaux est une priorité absolue. Au cours des dernières semaines, la société basée à San Francisco a notamment changé la façon dont certaines interactions des utilisateurs apparaissent dans l’application et a ajouté la possibilité de répondre aux messages avec des emojis.