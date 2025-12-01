Connaissez-vous STIRLINGX ? La startup qui veut modéliser la data intelligence aérienne

Cambridge n’abrite pas seulement des laboratoires de pointe, la ville voit aussi émerger une nouvelle génération d’acteurs de souveraineté technologique. Parmi eux, StirlingX, une startup créée il y a un an, et désormais propulsée dans le top des startups européennes du secteur drones & robotics à la faveur d’un tour d’amorçage de 9,5 millions d’euros

StirlingX est spécialisée dans la collecte, la fusion et l’analyse de données issues d’infrastructures physiques. Contrairement à ce que laisse imaginer son image d’entreprise de drones, son cœur de métier n’est pas le matériel, mais la compréhension fine d’actifs complexes grâce à un ensemble de capteurs, de modèles et de systèmes de traitement de données.

Concrètement, StirlingX commence par concevoir des véhicules autonomes capables de capturer les informations nécessaires sur un site donné. Ces véhicules peuvent être aériens, terrestres, maritimes ou sous-marins, selon la nature de l’infrastructure à inspecter. Leur rôle est de collecter des données précises à l’aide de capteurs adaptés : caméras haute résolution, lidar, imagerie thermique, capteurs environnementaux ou systèmes acoustiques. L’entreprise assemble ces équipements de manière à couvrir toutes les dimensions pertinentes d’un pont, d’un pipeline, d’un réseau électrique, d’un port ou d’un site industriel.

Une fois les données capturées, StirlingX les transfère immédiatement dans sa plateforme cloud. Là, elles sont nettoyées, organisées et combinées avec d’autres sources d’information déjà disponibles, comme des données historiques, des relevés techniques ou les mesures issues de capteurs fixes présents sur l’infrastructure du client. Cette consolidation permet de constituer une vision complète, cohérente et actualisée en continu de l’état réel des actifs surveillés.

À partir de cette matière consolidée, StirlingX produit un jumeau numérique haute fidélité. Ce modèle représente l’infrastructure dans ses moindres détails, avec une précision suffisante pour détecter des anomalies, suivre l’évolution de zones sensibles ou repérer des phénomènes de dégradation. La société y ajoute ensuite des modèles permettant de simuler l’évolution de l’actif, d’anticiper les contraintes futures ou d’identifier des risques émergents. Le jumeau numérique n’est pas seulement descriptif : il sert à répondre à des questions opérationnelles, comme le moment où une intervention de maintenance devient critique, la zone où un incident est le plus susceptible de se produire, ou la manière d’optimiser les ressources d’exploitation.

StirlingX s’adresse principalement aux gestionnaires d’infrastructures critiques, pour qui la surveillance régulière, l’identification des risques et la planification des interventions sont des enjeux stratégiques. Dans des domaines comme l’énergie, les transports, la logistique portuaire, les télécommunications ou les réseaux d’eau, les inspections traditionnelles reposent encore sur des méthodes manuelles, discontinues et souvent dangereuses.

La société opère également dans des contextes plus sensibles, proches de la surveillance stratégique. Sa capacité à combiner plusieurs sources de données, à couvrir des zones étendues et à fournir une compréhension quasi instantanée d’un environnement en évolution attire l’attention de clients gouvernementaux et d’organisations impliquées dans la protection d’infrastructures essentielles. La startup ambitionne de devenir un acteur clé de la data intelligence appliquée à la résilience nationale et à la sécurité physique.

RCM Private Markets Fund, GALLOS Technologies et ONE9 participent à ce 1er tour de table, qui accueille également Sir Jeremy Fleming, ancien directeur du GCHQ, au poste de chairman.