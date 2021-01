Voiture autonome: le géant chinois de l’Internet Baidu avance ses pions en s’alliant à la maison-mère de Volvo

Le géant chinois de l’Internet Baidu a annoncé lundi qu’il s’alliait au groupe automobile Geely, maison-mère de Volvo Cars, pour produire en Chine des voitures électriques sans chauffeur sur le plus grand marché mondial. À l’image de leurs homologues américains, les principaux acteurs de la Tech chinoise ont lancé ces dernières années des projets de véhicules autonomes, dans un contexte de forte rivalité technologique Pékin-Washington. Parmi eux: Baidu (propriétaire du moteur de recherche le plus populaire de Chine), Didi Chuxing (véhicules de tourisme avec chauffeur, le « Uber chinois ») ou encore le géant du commerce en ligne Alibaba via la start-up AutoX.

Création d’une coentreprise

Dans un communiqué publié lundi, Baidu a annoncé avoir scellé un partenariat stratégique avec son compatriote Geely. Les deux groupes vont créer une coentreprise pour produire des véhicules électriques autonomes. Baidu fournira les technologies pour la conduite sans chauffeur, tandis que Geely apportera son expertise dans la conception et la production des véhicules. Aucun calendrier n’a été précisé.

Baidu dispose depuis 2017 d’Apollo, une plateforme de technologies spécifiques pour la conduite autonome. Et le géant de l’Internet a lancé en test en fin d’année dernière des taxis sans chauffeur dans plusieurs villes de Chine, dont Pékin. Geely, qui a racheté en 2010 la branche automobile de Volvo, est l’un des principaux fabricants chinois de véhicules. La Chine est en pointe dans la course à la voiture du futur, grâce à une population ultra-connectée et une politique incitative de Pékin. Les constructeurs rivalisent pour profiter de ce débouché, avec leurs véhicules classiques, mais aussi avec des technologies voire des habitacles spécifiques.