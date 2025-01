Vos salariés sont les premiers ambassadeurs de votre entreprise: les tendances de l’employee advocacy en 2025

Après avoir exploré, lors de notre premier épisode, les grandes tendances 2025 évoquées par Alexandre Vallin, Directeur Général France de Globant, autour du quantique, de l’IA agentique, de la robotique, des humains synthétiques et des expériences invisibles, ce second épisode de TRENDS met en lumière l’employee advocacy. Bien que ce concept ne soit pas nouveau, il se réinvente aujourd’hui grâce à l’essor spectaculaire des réseaux sociaux. Les profondes mutations qu’ils induisent – tant en matière de visibilité que de crédibilité – transforment les collaborateurs en relais de confiance, capables de porter la voix de l’entreprise bien au-delà du cadre institutionnel. Une nouvelle dimension de la communication corporate, désormais adoptée par un nombre croissant d’organisations.

Pour faire le point sur l’état de l’art et, surtout, sur les perspectives à l’horizon 2025, nous recevons aujourd’hui Jean-Louis Benard, fondateur et dirigeant de Sociabble, une solution dédiée au déploiement et à la gestion de l’employee advocacy.

Takeaway des points clés abordés

Nouveaux formats et IA : la vidéo courte, la génération d'images et la traduction automatisée progressent notamment, grâce à l'essor de l'intelligence artificielle, comment les intégrer dans son plan de communication?

Marque employeur : en relayant des offres d'emploi ou des témoignages internes, les salariés rendent l'entreprise plus attractive et génèrent des candidatures non seulement qualifiées et en adéquation avec les valeurs qui émanent de l'authenticité de leurs témoignages

Impact business : le partage de contenus pédagogique et riches de l'expertise de vos collaborateurs accroît le trafic, génère leads et ventes, tout en contribuant à une relation de confiance avec vos prospects.

Authenticité et gouvernance : former les équipes et éviter l'automatisation à outrance sont cruciaux pour maintenir une parole crédible et réactive.

Mesure de l'efficacité : l'usage de plateformes spécialisées permet de tracer les résultats (candidatures, clics, influence sur la conversion) et de piloter les opérations.

L’employee advocacy à l’ère de l’IA

Longtemps, les marques se sont appuyées sur leurs pages officielles pour exister sur les réseaux sociaux, souvent au prix de budgets médias élevés. Désormais, l’employee advocacy ouvre de nouvelles perspectives : grâce à leurs collaborateurs, les entreprises gagnent en authenticité et en portée.

Pour que la démarche porte ses fruits, il convient de créer une dynamique qui permette d’abord de bien informer les équipes et de les encourager à s’exprimer. Les collaborateurs deviennent alors de véritables ambassadeurs, partageant offres d’emploi, actualités internes ou même contenus à vocation business. Résultat : une parole qui inspire davantage confiance, car elle se propage au travers de réseaux personnels et professionnels, plus réactifs et moins perçus comme « institutionnels ».

Cette dynamique est décuplée par l’intelligence artificielle, qui facilite la production de textes, d’images et même le doublage vidéo. Si l’automatisation complète reste à proscrire, le collaborateur n’a plus à « affronter » la page blanche : l’IA génère un premier jet qu’il adapte ensuite à son propre style. Même constat pour la traduction, désormais plus fiable et plus rapide, y compris sur des formats vidéo.

Un cas modèle, celui de CMA CGM

Celui du poid lourd mondial du transport maritime CMA CGM illustre la complexité d’une communication unifiée et ce dans un environnement géographiquement dispersé. La plupart de ses collaborateurs n’ont pas de poste de travail fixe, ce qui complique le partage d’informations et l’engagement sur les réseaux sociaux.

L’objectif a été de connecter et informer des équipes présentes dans le monde entier.

Le défi : accompagner la majorité des collaborateurs qui ne disposent pas de terminaux professionnels et ne communiquent pas toujours via des canaux unifiés.

La solution de déployer une plateforme d'employé advocacy pour proposer du contenu adapté à chaque zone géographique, traduit grâce à l'IA, et facilement partageable.

Les résultats : des salariés plus engagés, fiers de diffuser l'actualité de l'entreprise. Au travers de leurs prises de parole et de partage d'expertise, CMA CGM a renforcé ainsi sa visibilité et sa crédibilité auprès de publics variés.

L’employee advocy se mesure et apporte des bénéfices concrets

Les programmes d’employee advocacy s’appuient de plus en plus sur des plateformes dédiées, capables de mesurer précisément l’impact des partages : trafic, clics, leads, candidatures ou influence sur les deals.

Pour maximiser les retombées, la formation des équipes reste essentielle. Il s’agit à la fois de leur apprendre à respecter les codes de chaque réseau (LinkedIn, Instagram, TikTok…) et de leur donner les réflexes pour répondre adéquatement aux commentaires qui leurs sont faits.

Connaissez vous Sociabble en bref

Fondée par Jean-Louis Bénard, Sociabble est une plateforme conçue pour transformer les collaborateurs en porte-parole de l’entreprise. Elle centralise l’information, propose des contenus adaptés à chaque audience et facilite leur partage sur les réseaux sociaux. Grâce à des fonctionnalités de gamification et à l’intégration de l’IA (traduction, création de visuels, doublage vidéo), Sociabble aide les entreprises à accroître leur visibilité, à renforcer leur marque employeur et à stimuler la cohésion interne.