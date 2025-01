Cinq tendances technologiques à suivre en 2025: Quantique, IA Agentique, Robotique, Humains synthétiques, et expériences invisibles

Pour ce premier volet de notre série consacrée aux tendances technologiques de 2025, nous accueillons Alexandre Vallin, directeur général de GLOBANT France. Fondée en Argentine il y a 20 ans, GLOBANT est aujourd’hui une entreprise internationale majeure dans le domaine du conseil, comptant plus de 30 000 collaborateurs répartis sur cinq continents. Forte de son expertise dans les domaines de l’innovation, de la conception et de l’ingénierie, GLOBANT agit comme un observateur privilégié des mutations technologiques. Ces mutations, présentes dans les industries et les services, façonnent les pratiques et ouvrent des perspectives radicalement nouvelles.

Cette discussion inaugure une série d’analyses approfondies sur les innovations qui redéfiniront différents secteurs comme les ressources humaines, la finance, le marketing, l’IT ou encore la santé, en explorant les impacts de ces transformations sur l’ensemble de l’écosystème économique et sociétal.

Vous pouvez télécharger l’intégralité de l’étude de GLOBANT sur les cinq tendances issues de l’étude de Globant.

1. Informatique quantique : au-delà des limites classiques

L’informatique quantique marque un tournant pour les industries en raison de ses capacités de calcul inédites grâce aux qubits. Voici les faits saillants issus de l’étude de Globant :

Croissance du marché : Le marché mondial de l’informatique quantique devrait passer de 412 millions USD en 2020 à 8,6 milliards USD d’ici 2027. Ce développement est porté à la fois par les startups (40 %) et les universités (33 %), ainsi que par des géants comme IBM, Google et Microsoft.

Exemples d’innovation :

IBM a développé Qiskit , une suite logicielle qui simplifie l’accès aux expériences quantiques. Google a réalisé des progrès en matière de correction d’erreurs des qubits , un prérequis pour rendre l’informatique quantique viable et fiable. Amazon Braket , proposé par AWS, facilite l’utilisation des technologies quantiques via une plateforme unifiée.



Applications concrètes :

Boeing et Airbus utilisent l’informatique quantique pour optimiser la logistique et les matériaux super résistants. Dans le secteur médical, la Cleveland Clinic collabore avec IBM Quantum pour identifier des biomarqueurs en vue de traitements personnalisés.



2. Systèmes d’IA agentique : vers une intelligence collaborative

Les systèmes d’IA agentique dépassent les capacités des grands modèles linguistiques (LLM) en intégrant des agents autonomes capables de collaborer.

Projection de croissance : Les dépenses en IA devraient augmenter de 27 % chaque année, passant de 166 milliards USD en 2023 à 423 milliards USD en 2027.

Différences clés avec les LLM :

Les IA agentiques fonctionnent comme une équipe pluridisciplinaire : collecte des besoins, conception collaborative, et maintenance proactive. Ces systèmes décomposent les tâches complexes en sous-tâches, optimisant la précision des résultats.



Exemples d’application :

Dans l’industrie manufacturière, les IA agentiques améliorent la gestion des chaînes de production et la maintenance prédictive. Dans le service client, elles permettent des interactions fluides et personnalisées grâce à des boucles de rétroaction continue.



3. Robotique : autonomie et démocratisation

La robotique atteint un nouveau palier grâce à l’intelligence artificielle et à l’optimisation des processus.

Croissance du marché : Le marché mondial de la robotique atteindra 346 milliards USD d’ici 2025, avec une augmentation significative des investissements (4,2 milliards USD levés par des startups en 2023).

Tendances technologiques :

Atlas , le robot humanoïde de Boston Dynamics, bénéficie de technologies avancées d’IA et d’apprentissage automatique pour optimiser ses performances énergétiques. Omniverse de NVIDIA permet d’entraîner des robots dans des environnements simulés avant leur déploiement réel. InOrbit RobOps Copilot™ facilite la gestion de flottes robotiques multi-marques.



Applications sectorielles :

Les robots se déploient dans des environnements complexes comme la santé (chirurgie assistée) et la construction (robotisation des processus).



4. Humains synthétiques : interactions redéfinies

Les humains synthétiques représentent une frontière nouvelle pour les interactions numériques.

Croissance du marché : Ce segment passera de 5,59 milliards USD en 2023 à 67,54 milliards USD d’ici 2032, avec un taux de croissance annuel moyen de 31,9 %.

Applications diversifiées :

Soul Machines crée des avatars numériques capables d’exprimer des émotions et d’interagir avec empathie. Replika propose des compagnons IA pour le soutien émotionnel et les interactions personnelles.



Usage dans les entreprises :

D’ici 2035, la majorité des contenus médiatiques seront générés par des humains synthétiques. Ces entités remplacent déjà des cadres intermédiaires dans les moyennes et grandes entreprises, améliorant l’engagement des collaborateurs.



Focus éducatif : Synesthesia développe des avatars éducatifs capables de personnaliser le tutorat selon les styles d’apprentissage individuels.

5. Expériences invisibles : IA omniprésente et connectée

L’IA se fond dans notre quotidien via des interfaces intuitives, redéfinissant la relation homme-technologie.

Focus technologique :

Les lunettes intelligentes combinent réalité augmentée, reconnaissance émotionnelle et traduction instantanée. Exemples : lunettes AR pour sous-titrer les conversations en temps réel, et technologies de conduction osseuse pour des retours audio contextuels.



Croissance du marché : Le marché des lunettes intelligentes devrait croître de 13,2 % entre 2023 et 2029.

Applications concrètes :

Commerce : Affichage d’informations sur les produits en vitrine, comparaison des prix et réservation via un simple geste. Accessibilité : Traduction des panneaux, menus et conversations pour les voyageurs dans des environnements multilingues.



D’ici 2030, ces technologies deviendront une extension naturelle des capacités humaines, mêlant immersion et utilité pratique.