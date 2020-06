Vybe lève 2,2 millions d’euros pour lancer sa néobanque pour ados

Vybe, une néobanque pour les jeunes des 13 à 18 ans, lève 2,2 millions d’euros en pré-amorçage auprès de business angels tels que Ronan Le Moal (ex DG du groupe Crédit Mutuel Arkea), Jonathan Cherki (CEO de Contentsquare), Thibaud Elzière (CEO de eFounders) ou encore Ankur Nagpal (CEO de Teachable).

Fondé en septembre 2019 par Maxence Cornet, Brice Garnier, Canelle Chokron, Vincent Jouanne et Alexandre Pidault, Vybe développe une carte de paiement à destination des jeunes de 13 à 18 ans, ainsi qu’une application leur permettant de gérer leur argent de poche et de payer avec leur smartphone. Les parents auront accès à un portail pour contrôler les cartes de leurs enfants et leur faire des virements. Pour séduire davantage sa cible, Vybe propose des avantages sur plus de 4 000 marques prisées par la génération Z.

« Vybe a compris les codes de la génération Z »

« Vybe a parfaitement compris les codes de la génération Z qui n’utilisent pas beaucoup les cartes de paiement. L’engouement qu’ils ont su créer pour réinventer la banque des ados par les ados est impressionnant et très prometteur », commente Ronan Le Moal, qui fait également partie du conseil de surveillance créé pour accompagner l’équipe dirigeante de Vybe. Ce conseil regroupe Thibault Poutrel (Ancien Board Member du groupe Ingenico), Sylvain Pignet (Fondateur de Ditto Bank), William Lévy (Consultant expert en fintech) et Jonathan Benhamou et Clément Buyse (Fondateurs de PeopleDoc).

Le lancement officiel de la néobanque est prévu pour septembre 2020. Elle opérera alors en tant qu’agent prestataire de services de paiement pour le compte de PPS (PrePay Solutions), un établissement de monnaie électronique. Depuis bientôt un an, Vybe prépare son lancement et communique beaucoup sur son offre, notamment sur Instagram pour toucher son coeur de cible. La startup revendique déjà plus de 900 000 utilisateurs inscrits sur son site et plus de 260 000 téléchargements de son application, ainsi que 165 000 pré-commandes de cartes Vybe.

Vybe : les données clés

Fondateurs : Maxence Cornet, Brice Garnier, Canelle Chokron, Vincent Jouanne et Alexandre Pidault

Création : 2019

Siège social : Paris, Île de France

Secteur : FinTech, néobanque

Financement: 2,2 millions d’euros en pré-amorçage auprès de business angels tels que Ronan Le Moal (ex DG du groupe Crédit Mutuel Arkea), Jonathan Cherki (CEO de Contentsquare), Thibaud Elzière (CEO de eFounders) ou encore Ankur Nagpal (CEO de Teachable).