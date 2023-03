Webhelp valorisé 4,4 milliards d’euros en passe de fusionner avec son rival américain Concentrix

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

La société française Webhelp, contrôlée par Groupe Bruxelles Lambert (GBL), est entrée en négociations exclusives avec son concurrent américain Concentrix Corporation afin de fusionner et créer « un leader mondial de l’expérience client », selon un communiqué publié jeudi.

La transaction, encore soumise à l’autorisation des autorités réglementaires, valorise Webhelp à hauteur de 4,4 milliards d’euros, est-il précisé.

« Elle ne fait apparaître aucune redondance significative, ni en termes d’implantation, ni en termes d’équipes », indique le document.

Le nouveau groupe, dont le nom de marque reste à définir, sera dirigé par Chris Caldwell, l’actuel PDG de Concentrix.

Les actionnaires actuels de Webhelp seront rémunérés en espèce et en titres du nouvel ensemble, pour en devenir « le premier pôle actionnarial », a précisé une source proche du groupe à l’AFP.

Le dirigeant de Webhelp Olivier Duha prendra lui la vice-présidence du conseil d’administration du groupe, qui restera coté au Nasdaq, la Bourse électronique américaine.

« Ce rapprochement constitue une opportunité stratégique unique pour l’ensemble de nos équipes et pour tous nos clients », a déclaré Olivier Duha, cité dans le communiqué.

« Le groupe combiné sera un leader mondial dans son secteur, ayant tous les atouts pour créer de la valeur au bénéfice de l’ensemble de ses parties prenantes », a appuyé Ian Gallienne, dirigeant de GBL, cité dans le même document.

Cofondé en 2000 par Olivier Duha et Frédéric Jousset (désormais en retrait), Webhelp, dont le siège est à Paris, compte aujourd’hui 125.000 collaborateurs dans le monde, et s’est notamment développé en Amérique latine et en Afrique.

Concentrix est un groupe mondial qui fournit des solutions technologiques pour la relation client dans de nombreux secteurs, avec plus de 6 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2022.

Le titre du groupe américain perdait près de 6% jeudi dans les échanges précédant l’ouverture des marchés.