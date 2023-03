Daniel Kretinsky voudrait prendre une position majoritaire dans Loopsider

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

L’homme d’affaires tchèque Daniel Kretinsky, à la tête du groupe de presse CMI France (Marianne, Elle, Public), souhaite investir dans le média vidéo spécialiste des réseaux sociaux Loopsider, ont indiqué jeudi à l’AFP des sources concordantes, confirmant une information de la Lettre A.

Selon ces sources, CMI France négocie avec le banquier d’affaires Bernard Mourad, co-fondateur et président de Loopsider, qui a récemment révélé être atteint d’un cancer.

Ce média a récemment fait parler de lui en révélant, avec Le Monde, un enregistrement sonore dans lequel on entend des policiers, présentés comme des membres de la BRAV-M, tenir des propos insultants et humiliants envers sept jeunes manifestants qu’ils venaient d’interpeller à l’occasion d’une manifestation sauvage à Paris.

Le groupe de Daniel Kretinsky discuterait du rachat de 30% à 40% de l’entreprise, mais les discussions sur la valorisation de celle-ci ne seraient pas abouties, écrit la Lettre A.

Le magnat tchèque de l’énergie, dont la fortune s’élève à 7,8 milliards d’euros d’après Forbes, a accéléré ces dernières années ses investissements dans les médias français via CMI France.

Il est notamment co-actionnaire du journal Le Monde, a renfloué Libération sans en devenir actionnaire et possède plus de 5% du groupe audiovisuel TF1. En décembre, CMI France est entré au capital du studio de podcast Louie Media.

Plus récemment, Kretinsky est entré en négociations exclusives avec Vivendi pour racheter 100% d’Editis, le numéro deux de l’édition française, et investit également dans la distribution en France, avec 10% de Casino et 25% de Fnac Darty.

Son profil et ses capacités financières pourraient convaincre les actuels dirigeants de Loopsider (Guiseppe de Martino, Arnaud Maillard et Johan Hunagel), qui détiennent ensemble près de 60% du capital, d’apporter une partie de leurs titres à l’opération.

Ceux-ci ont présenté mi-mars leur plan pour louer le logiciel d’analyse des réseaux sociaux développé par Loopsider, et souhaitent également lancer une nouvelle rubrique sur « l’économie de la création », qui regroupera des contenus sur la technologie, le marketing, la publicité, les jeux vidéo ou encore les NFT.

En 2022, le média gratuit financé par ses contenus sponsorisés, qui édite également des sites en marque blanche pour des entreprises, a enregistré un chiffre d’affaires de plus de 4 millions d’euros pour un bénéfice net de près de 200.000 euros, son deuxième exercice bénéficiaire consécutif.