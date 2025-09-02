TOOLBOXToolbox Digital MarketingWebinarsWebinars à la uneWebinars à la Une

Webinar Ecommerce : Doublez vos ventes grâce à vos données

Avec ACTIVETRAIL, logiciel emailing et marketing automation performant en français

02/09/2025
1 minute de lecture

Aujourd’hui, chaque clic, visite et achat génère des données précieuses. Le vrai défi ? Les exploiter intelligemment.

Ce webinar, destiné aux marketeurs e‑commerce, responsables CRM et professionnels du digital, vous montre comment le Data Marketing vous aide à mieux connaître vos clients, personnaliser vos actions et vendre plus.

Dans ce webinar, découvrez des stratégies concrètes pour booster vos conversions, fidéliser vos clients et piloter votre marketing avec précision.

Des insights clairs, des cas pratiques et des outils activables !

📅 Mercredi 10 Septembre à 11h00

👉 S’inscrire au webinar

Les sujets que nous allons aborder :

  • Connexion de vos boutiques physiques et site e-commerce
  • Pourquoi l’IA transforme le marketing e-commerce
    et comment en tirer parti
  • Des scénarios d’automation intelligents
    pour engager vos clients
  • Comment booster la fidélisation client
  • L’art d’analyser vos résultats intelligemment
    et de manière précise
  • Comment prédire le churn avant qu’il ne soit trop tard

