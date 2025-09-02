TOOLBOXToolbox Digital MarketingWebinarsWebinars à la uneWebinars à la Une
Webinar Ecommerce : Doublez vos ventes grâce à vos données
Avec ACTIVETRAIL, logiciel emailing et marketing automation performant en français
Aujourd’hui, chaque clic, visite et achat génère des données précieuses. Le vrai défi ? Les exploiter intelligemment.
Ce webinar, destiné aux marketeurs e‑commerce, responsables CRM et professionnels du digital, vous montre comment le Data Marketing vous aide à mieux connaître vos clients, personnaliser vos actions et vendre plus.
Dans ce webinar, découvrez des stratégies concrètes pour booster vos conversions, fidéliser vos clients et piloter votre marketing avec précision.
Des insights clairs, des cas pratiques et des outils activables !
📅 Mercredi 10 Septembre à 11h00
Les sujets que nous allons aborder :
- Connexion de vos boutiques physiques et site e-commerce
- Pourquoi l’IA transforme le marketing e-commerce
et comment en tirer parti
- Des scénarios d’automation intelligents
pour engager vos clients
- Comment booster la fidélisation client
- L’art d’analyser vos résultats intelligemment
et de manière précise
- Comment prédire le churn avant qu’il ne soit trop tard
