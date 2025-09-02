Tahnoun ben Zayed Al Nahyane, Conseiller à la sécurité nationale des Émirats arabes unis, Président de G42 et Peng Xiao, CEO de G42.
Tahnoun ben Zayed Al Nahyane, Conseiller à la sécurité nationale des Émirats arabes unis, Président de G42 et Peng Xiao, CEO de G42.
IN THE LOOPTHE PROMPT

G42 veut créer des « ambassades numériques » pour remplir sa future IA factory

📩 Pour nous contacter: redaction@frenchweb.fr

02/09/2025
1 minute de lecture

Le projet de UAE-US AI Campus, mené par le groupe technologique émirati G42, ne se limite pas à attirer des hyperscalers américains, l’entreprise entend transformer ses infrastructures de calcul en un instrument diplomatique inédit en proposant des « ambassades numériques », aux gouvernements étrangers pour héberger et sécuriser leurs données critiques aux Émirats arabes unis.

Le concept reprend l’idée initiée par l’Estonie en 2017, lorsqu’elle a ouvert au Luxembourg une copie extraterritoriale de ses registres publics, conçue pour assurer la continuité de l’État en cas d’attaque cyber ou militaire. G42 veut industrialiser cette logique, en offrant aux pays tiers un hébergement sacralisé de leurs données.

L’argumentaire repose sur trois promesses, à commencer par la résilience face aux catastrophes naturelles ou aux cyberattaques, réduction des coûts liés à l’énergie et au foncier par rapport à l’Europe ou l’Asie, et garantie diplomatique avec un statut assimilable à l’extraterritorialité.

Reste la question de régime juridique et là plusieurs options sont envisageables pour donner un statut juridique aux ambassades numériques. La plus ambitieuse mais long terme, consisterait à élaborer une convention internationale sous l’égide de l’ONU, inspirée de la Convention de Vienne.  À plus courte échéance, la voie bilatérale paraît plus réaliste, à l’image de l’accord signé en 2017 entre l’Estonie et le Luxembourg. Des solutions régionales pourraient également émerger, comme un cadre européen ou du Conseil de coopération du Golfe, mais elles seraient confrontées à la diversité des régulations existantes. Enfin, à défaut de reconnaissance diplomatique, les Émirats pourraient s’appuyer sur un régime contractuel hybride (certifications, audits, arbitrage international) qui offrirait des garanties techniques mais sans valeur de souveraineté.

Elle interroge également sur le rôle des États-Unis, partenaires technologiques clés du projet via Nvidia, AMD ou encore Google, et sur la portée réelle de l’immunité qui serait accordée à ces « ambassades ».

Au delà de l’enjeu commercial pour G42, en proposant d’héberger la souveraineté numérique d’autres nations, les Émirats cherchent à se positionner comme un hub de confiance dans la géopolitique des données, face à une Arabie saoudite concurrente qui combine déjà investissements dans les infrastructures et rapprochement avec des acteurs chinois comme Lenovo. Une nouvelle diplomatie qui démarre par une guerre commerciale complexe.

Suivez nous:
Les derniers articles par LA REDACTION DE FRENCHWEB.FR (tout voir)
Tags
02/09/2025
1 minute de lecture
Attirez les meilleurs profils de la tech : publiez vos offres sur le jobboard de FRENCHWEB.FR
© Copyright 2008 / 2025, DECODE MEDIA, The Innovation Media Company. All Rights Reserved
Bouton retour en haut de la page
Tahnoun ben Zayed Al Nahyane, Conseiller à la sécurité nationale des Émirats arabes unis, Président de G42 et Peng Xiao, CEO de G42.
G42 veut créer des « ambassades numériques » pour remplir sa future IA factory
Nick Lahoika, co fondateur et CEO de VOCAL IMAGE
VOCAL IMAGE lève 3,3 millions d’euros pour améliorer la prise de parole en public grâce à l’IA
Felix Euler, co Fondateur et CEO d'ALLASSO
ALLASSO lève 2,5 millions d’euros et entend moderniser les outils de trading
Charles Delfieux Co Fondateur et CEO d'UNIVITY
La guerre des constellations 5G, UNIVITY signe un contrat de 31 millions d’euros avec le CNES
CarTrawler acquiert l’insurtech française Koala pour renforcer son portefeuille de services intégrés
Tornike Asatiani, Fondateur et CEO d'EDUMENTORS
Le pari d’Edumentors : comprendre les élèves mieux que les profs grâce à l’IA
Hendrik Isebaert, CEO de SHOWPAD
Build up Showpad + Bigtincan : naissance d’un champion mondial du revenue enablement en Belgique