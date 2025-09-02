Nick Lahoika, co fondateur et CEO de VOCAL IMAGE
VOCAL IMAGE lève 3,3 millions d’euros pour améliorer la prise de parole en public grâce à l’IA

02/09/2025
Qu’il s’agisse de convaincre un client, d’enseigner, de présenter un projet ou de s’affirmer dans une réunion, la maîtrise vocale s’impose comme une compétence. C’est sur ce besoin que se positionne Vocal Image, une startup fondée à Tallinn en 2021.

Son application aide les utilisateurs à travailler leur clarté, leur confiance ou leur capacité à s’exprimer en public au moyen d’exercices interactifs et un retour personnalisé grâce à l’intelligence artificielle. L’outil ne se limite pas aux usages professionnels et propose aussi des programmes spécialisés, allant de la rééducation vocale à la transformation de certaines caractéristiques de la voix.

La technologie de Vocal Image repose sur un dataset propriétaire de plus d’un million d’enregistrements vocaux. Ces données, enrichies quotidiennement et labellisées par les utilisateurs, permettent d’améliorer en continu la précision de l’IA. L’application couvre déjà plusieurs langues, dont l’anglais, l’espagnol, l’allemand, le français, l’ukrainien et le russe, et prévoit d’en ajouter de nouvelles.

Avec environ 50 000 utilisateurs payants, la société génère déjà 12 millions d’euros de revenus annuels récurrents.  La startup veut aussi s’imposer sur le marché de la santé vocale, en proposant des solutions adaptées à la récupération après une perte de voix ou à l’accompagnement thérapeutique.

Vocal Image a annoncé une levée de 3,3 millions d’euros en seed. Le tour a été mené par Educapital, avec la participation de Specialist VC et Generations Fund. Ses fondateurs, Nick Lahoika, Maryna Shukiurava et Mikalai Karaliou, prévoient d’utiliser ce financement pour renforcer l’équipe de développement et élargir l’offre linguistique.

