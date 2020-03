Vos clients attendent bien davantage qu’une expérience standard. Or, compte tenu de la diversité des solutions gérant chaque canal, il est difficile de diffuser des expériences individualisées homogènes. Il vous faut un système entièrement intégré permettant de créer des expériences individualisées sur l’ensemble des canaux et capable, de surcroît, de générer des leads pertinents pour vos équipes commerciales.

Lors de ce webinar, vous pourrez découvrir:

Gérer et accompagner vos prospects via des parcours personnalisés et automatisés

Adresser vos comptes stratégiques/ABM

Personnaliser vos campagnes grâce à l’IA

Avoir le même message unifié et personnalisé sur tous vos canaux de communication

Aligner vos équipes de ventes et de marketing

Attribuer et mesurer les performances de vos campagnes marketing

Ce webinar sera présenté par: Nicolas Lambret, principal solutions specialist digital experience chez Adobe France

Online Form – [Webinar] Marketing automation: comment intégrer le cross-canal et la génération de leads à votre stratégie – Adobe

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné au recrutement idoine sur FrenchWeb. Et afin de vous proposer des ateliers similaires. Le destinataire des données est la société intervenante de l’atelier, ainsi que l’éditeur de FrenchWeb: Decode Media SAS au capital de 75 192 euros, 55 rue de Bretagne 75003 Paris. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez l’exercer en vous adressant à l’émetteur de l’atelier, et Decode Media SAS. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. »