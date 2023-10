WEEZEVENT s’offre RECREWTEER pour devenir un one stop shop à destination des organisateurs d’évènements.

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Recrewteer, start-up montpelliéraine spécialisée dans la gestion des ressources humaines pour l’événementiel, et Weezevent, entreprise proposant des solutions de billetterie et de gestion d’événements, ont annoncé un rapprochement stratégique. Au delà de cette annonce consensuelle, l’opération se matérialisé par l’acquisition d’une participation majoritaire de Weezevent dans Recrewteer, a pour objectif de proposer aux organisateurs d’événements une solution intégrée pour la gestion de leurs projets.

Recrewteer : un acteur du recrutement dans l’évènementiel

Depuis sa création en 2021, Recrewteer propose une plateforme numérique facilitant la gestion du personnel, des bénévoles, et la planification des équipes pour les organisateurs d’événements. La plateforme est actuellement utilisée dans plus de 1 000 événements sportifs et culturels pour gérer et coordonner divers groupes : bénévoles, staff, prestataires, média, etc.

WEEZEVENT x RECREWTEER = un One Stop Shop pour les organisateurs d’évènements

L’association de Recrewteer et Weezevent vise à offrir une solution intégrée aux organisateurs d’événements, dans le but d’améliorer l’efficacité opérationnelle, de réduire les coûts de main-d’œuvre, et d’optimiser les expériences pour leurs équipes et les différents publics accrédités.

Benjamin Vuitton, de Recrewteer nous indique : “Aux côtés de Weezevent, notre ambition est de créer un écosystème logiciel dédié à l’événementiel qui transformera le quotidien des organisateurs.”

Prochaines Étapes : Intégration et Développement

Dans les prochains mois, les équipes de Recrewteer et Weezevent collaboreront pour intégrer leurs technologies et développer de nouvelles fonctionnalités, en particulier en prévision de la saison des festivals 2024. Les clients actuels des deux entreprises continueront à bénéficier de leurs services habituels, tout en ayant accès à de nouvelles fonctionnalités. Une belle page est en train de s’écrire!