APPLE grand perdant du procès antitrust de GOOGLE? / PLANISWARE / DEEPMIND. Les actus tech à ne pas manquer ce matin.

↘ Mise en échec du projet d’introduction en bourse de PLANISWARE.

Ce devait être l’opération la plus importante de la tech française depuis l’IPO d’OVHcloud en 2021, malheureusement des vents contraires empêchent la réalisation de l’opération dont le bookbuilding débuté le 2 octobre n’a pas rencontré le succès escompté, malgré les engagements de souscription d’investisseurs comme la Caisse des Dépots (25 millions d’euros). La société souhaitait au final positionner son action à 16 euros, pour viser une valorisation de 1,1 milliard d’euros. PLANISWARE souhaitait ainsi lever 241 millions d’euros avec une éventuelle surallocation lui permettant de lever jusqu’à 313 millions d’euros. Mais face à un environnement de marché très détérioré, ARDIAN qui détient 20% du capital et le Président et cofondateur de PLANISWARE ont décidé de reporter sine die l’opération.

Créée en 1996 par Pierre Demonsant, PLANISWARE propose une solution de Project Portfolio Management (PPM) avancée qui intègre sa propre solution de visualisation de données, d’automatisation des processus, pour la gestion de projets. Retrouvez notre interview de Pierre Demonsant qui présentait les activités de PLANISWARE

↘ Réduction discrète des effectifs chez DEEPMIND : un signe révélateur dans la course à l’IA

Signal faible particulièrement intéressant qu’est la baisse de régime de la filiale anglaise d’ALPHABET (GOOGLE) DEEPMIND, qui a réduit son personnel sans en indiquer le nombre en 2022. C’est la baisse des dépenses en personnel de près de 40% qui ont révélé cette réduction d’effectifs. Un secret bien gardé qui témoigne de l’intensité de la course dans le développement de l’IA.

↘ Après X, c’est au tour de META d’être interpelé par le régulateur européen.

Dans une lettre adressée à Mark Zuckerberg, le régulateur européen Thierry Breton a souligné l’importance de la vigilance concernant la suppression de la désinformation sur les plateformes de Meta, notamment Facebook et Instagram, pendant le conflit entre Israël et le Hamas. Breton a insisté sur le rôle crucial que jouent les plateformes de médias sociaux dans la diffusion d’informations pendant les périodes de conflit et a exprimé sa préoccupation quant à l’impact potentiel de la désinformation sur la sécurité et la stabilité régionales. Il a encouragé Zuckerberg et son équipe à prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier et éliminer les contenus trompeurs ou incendiaires liés au conflit, afin de prévenir l’escalade de la violence et de protéger les utilisateurs des plateformes contre les informations erronées

↘ APPLE pourrait perdre 20 milliards de dollars par an si GOOGLE perd son procès antitrust avec le Département de la Justice américaine (DOJ).

Si Google venait à perdre son procès antitrust avec le Département de la Justice des États-Unis (DOJ), Apple pourrait se voir privé d’une source de revenus substantielle, estimée à environ 20 milliards de dollars par an. Selon les estimations de la société de recherche financière Bernstein, Google paierait à Apple entre 18 et 20 milliards de dollars par an pour être le moteur de recherche par défaut sur les appareils de la marque à la pomme. Cela représenterait entre 14% et 16% du bénéfice opérationnel d’Apple. Cependant, le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) avance un chiffre sensiblement inférieur, d’environ 10 milliards de dollars.

↘ La consommation énergétique de l’industrie de l’IA pourrait égaler celle des Pays-Bas d’ici 2027

Ce sont les résultats de l’étude réalisée par Alex De Vries, doctorant à la VU Amsterdam School of Business and Economics, concernant la consommation énergétique de l’industrie de l’IA. Cette étude est basée sur la constance de certains paramètres – tels que le taux de croissance de l’IA, la disponibilité des puces IA, et les serveurs continuant à fonctionner à plein régime en permanence. Selon ses recherches, si ces éléments restent inchangés, l’industrie de l’IA pourrait consommer entre 85 et 134 TWh par an d’ici 2027, équivalant à la consommation énergétique d’un pays comme les Pays-Bas. Les acteurs de la chaine ont bien entendu intérêt à réduire cette consommation et les coûts induits. De nombreux progrès devraient être réalisés et corriger les résultats de cette étude à la baisse.

↗ Finalement.

Depuis que NPR (National Public Radio) a quitté Twitter il y a six mois, la perte de trafic sur leur plateforme a été négligeable, malgré les inquiétudes initiales. La décision de se retirer du réseau social est survenue après que Twitter ait étiqueté NPR comme un média « affilié à l’État américain ».